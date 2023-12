Un nuevo destino de entretenimiento abre sus puertas en la ciudad de Miami

Innovación en entretenimiento al aire libre en Miami con la inauguración de PIER 5, un destino que fusiona comida, cultura y diversión. (Break Ater)

El paisaje de entretenimiento y gastronomía de Miami está a punto de experimentar una transformación significativa con la inauguración de PIER 5 en Bayside Marketplace. Este nuevo destino, situado estratégicamente en 401 Biscayne Blvd, Downtown Miami, abrirá sus puertas el 26 de diciembre, representando un esfuerzo clave en la revitalización de uno de los espacios más icónicos de la ciudad.

Este espacio de entretenimiento estará abierto los siete días de la semana, de domingo a jueves de 11:00 a.m. a 2:00 a.m. y los viernes y sábados de 11:00 a.m. a 4:00 a.m y es inclusivo para todas las edades con sus juegos de jardín característicos, múltiples áreas de descanso con sombra, bares y escenario de entretenimiento.

Este proyecto, una iniciativa de Breakwater Hospitality Group, representa un enfoque innovador en el ocio urbano, combinando opciones de entretenimiento al aire libre con una variada oferta culinaria. Diseñado para atraer tanto a los residentes de Miami como a los visitantes, promete ser una adición enriquecedora a la vida de la ciudad.

Black Market Miami en PIER 5 ofrece una experiencia única de bar deportivo con un menú que combina sabores clásicos y toques locales. (Black Market Miami)

El lugar ofrece una gama de actividades para todas las edades, incluyendo música en vivo y juegos al aire libre. Además, cuenta con zonas de descanso, bares y un escenario para eventos, creando un ambiente acogedor y lleno de vida.

En el aspecto gastronómico, el lugar se distingue por su diversidad. Los visitantes podrán encontrar:

Black Market Miami , un bar deportivo con un menú que refleja la esencia de Miami.

Ben’s Pizza , que trae el sabor de la pizza al estilo de Nueva York.

La Industria , una panadería y cafetería con un toque latino.

SKOOPS, que ofrece gelato y helado con sabores únicos.

Ben's Pizza en PIER 5 trae el sabor de la auténtica pizza al estilo de Nueva York a la escena culinaria de Miami. (Ben´s Pizza)

Las bebidas tienen un lugar destacado en este nuevo espacio. El espacio contará con tres bares, siendo The Rum Bar el más grande de Miami con más de 18.58 metros cuadrados (200 pies) de espacio, donde se ofrecerán cientos de tipos de ron y otros licores populares. Con énfasis en bebidas frescas y tropicales, The Rum Bar se especializa en mojitos y daiquiris. Además, el Tequila and Mezcal Bar ofrecerá más de 150 tipos de tequilas y mezcales, destacando margaritas exclusivas entre sus ofertas.

El diseño del lugar, a cargo de Saladino Design Studios, fusiona elementos tropicales y contemporáneos, rindiendo homenaje a la herencia pesquera de Miami. El ambiente está pensado para transportar a los visitantes a la experiencia de estar en un barco, con detalles cuidadosamente elaborados.

La Industria en PIER 5, fundada por Nicky Jam, enriquece la oferta gastronómica de Miami con sabores latinos y opciones de desayuno deliciosas. (La Industria)

Este lugar no es solo un centro de ocio y gastronomía; también es un tributo a la historia y la cultura de Miami, vinculado estrechamente con el muelle de pesca más famoso del sur de Florida, un sitio clave en la historia de la ciudad desde principios del siglo XX.

Con la apertura de este espacio, Breakwater Hospitality Group, bajo la dirección de Emi Guerra y Alex Mantecon, amplía su presencia en el sur de Florida, sumándose a otros destinos conocidos como The Wharf Fort Lauderdale y Carousel Club en Hallandale Beach. Este proyecto se perfila como un punto de referencia en la escena social y cultural de Miami, prometiendo una experiencia inolvidable para todos los que lo visiten.

SKOOPS en PIER 5 se destaca por su gelato y helado artesanal, ofreciendo una variedad de sabores únicos en el Bayside Marketplace de Miami. (SKOOPS)

La inauguración de este espacio en Bayside Marketplace es un hito no solo para este centro comercial, sino para toda la ciudad de Miami. Representa un esfuerzo significativo para revitalizar una zona conocida por su vida nocturna y oferta cultural. La mezcla de entretenimiento, gastronomía y diseño innovador promete atraer a una amplia gama de visitantes, desde familias en busca de ocio diurno hasta jóvenes y adultos interesados en la vida nocturna.

Este espacio se posiciona como un lugar inclusivo y accesible para todas las edades, ideal para eventos comunitarios y reuniones sociales. La programación incluirá una variedad de actividades culturales y musicales, reflejando la diversidad y el dinamismo de Miami.

PIER 5, el nuevo epicentro de diversión en Miami, presenta una mezcla de actividades recreativas y gastronomía en un entorno urbano revitalizado. (Break Ater)

La inauguración también refleja el crecimiento y la evolución de la escena gastronómica de Miami, ofreciendo una ventana a la diversidad culinaria de la ciudad. Desde la pizza al estilo de Nueva York hasta las especialidades latinoamericanas y los helados artesanales, promete ser un destino culinario de primer nivel.

La apertura de este nuevo destino en Bayside Marketplace es un desarrollo emocionante para Miami, enriqueciendo la experiencia urbana con una oferta única de entretenimiento, gastronomía y diseño. Este lugar se perfila como un punto de encuentro clave en la ciudad, ofreciendo algo para todos y contribuyendo al vibrante tejido cultural y social de Miami.