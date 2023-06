¿Cuál es el significado de los términos ‘bro’ y ‘dude’ tan frecuentemente utilizados en los Estados Unidos?

¿'Dude' o 'Bro'? cuál de estas palabras es la ideal para animar tus charlas con amigos. (Grieve)

A todos nos resultará familiar alguna serie colombiana donde los personajes intercambian la palabra ‘parce’ con frecuencia, o un largometraje estadounidense en el que ‘bro’ o ‘dude’ son términos corriente. Sin embargo, muchos no tienen conocimiento sobre el significado de estos términos ni cuál es su origen.

Estos términos son comunes en el argot, o ‘slang’, estadounidense. Pero, ¿qué es exactamente el ‘slang’? Denominado en español argot o jerga, el slang es una parte viva y en constante cambio del lenguaje que se utiliza en entornos informales y entre grupos específicos.

Cambridge señala que es un lenguaje muy informal que generalmente se habla en lugar de escribir, empleado especialmente por grupos particulares de personas. A lo largo de los siglos, estas expresiones han ido evolucionando, adaptándose a las transformaciones sociales y culturales.

Usualmente, la jerga brota como una manera de establecer una sensación de cohesión y camaradería dentro de un grupo, fortaleciendo así su identidad colectiva. De hecho, muchas personas adoptan estas nuevas palabras para parecer más actualizados y ‘en onda’.

Bro

Ahora, ¿qué significa ‘bro’? ‘Bro’, de acuerdo a al diccionario de Cambridge, es un apócope de la palabra ‘brother’, que en español se traduce como ‘hermano’. El uso de este término se popularizó en las fraternidades universitarias de Estados Unidos, donde los integrantes se denominan ‘hermanos’.

Sin embargo, hoy en día, por ser un término tan sencillo y popular, su empleo se ha generalizado en todas las culturas de Estados Unidos e incluso más allá, en países de habla inglesa. Ejemplos comunes de su uso son: “Bro, that gig last night was epic!” (“¡Hermano, ese concierto anoche fue épico!”) o “Hey bro, let’s go to the gym and lift weights together.” (“Oye hermano, vamos al gimnasio y levantemos pesas juntos”). En español también lo puedes oír en frases como “Oye bro, deberíamos ir al cine juntos” o “Bro, lo hiciste genial con esa presentación”.

Dude

Por otro lado, ¿qué significa ‘dude’? ‘Dude’, según menciona Cambridge, es un modo informal de llamar ‘amigo’ a alguien, aunque no necesariamente sea tu amigo. También puede usarse para referirse a un desconocido y tiene otras connotaciones como ‘hombre’, ‘chico’ o ‘chica’. Este término surgió en Estados Unidos en el siglo XIX, refiriéndose a los hombres que vestían al estilo de la costa este cuando visitaban los ranchos de la costa oeste.

A lo largo de los años, ‘dude’ ha encontrado su camino en muchas culturas alrededor del mundo, incluso en países donde el inglés no es el idioma principal. Se puede utilizar en frases como: “Hey dude, what’s up, long time no see!” (“¡Oye amigo, ¿qué tal? ¡Hace mucho que no nos vemos!”) o “I can’t believe you did that, dude - it was so reckless!” (“No puedo creer que hayas hecho eso, amigo. ¡Fue tan imprudente!”). En español, puedes oírlo en expresiones como “Ese dude está muy loco” o “Tranquilo, dude”.

Ambos términos son informales y se utilizan con mayor frecuencia en situaciones casuales o entre amigos cercanos. Es importante tener en cuenta el contexto y la relación con la persona antes de utilizarlos, ya que pueden resultar demasiado informales o inapropiados en ciertos entornos más formales.