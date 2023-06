De Miami a Key West: un viaje con escalas en los magníficos cayos de la Florida

Puente de las siete millas: comienza en Marathon y tiene una longitud de 11.3 kilómetros (7 mi) hasta que termina, en el cayo Little Duck. El camino es público y no se cobra peaje. (Reuters)

Embarcarse en un viaje de Miami a Cayo Hueso (Key West) por la ruta 1 es una experiencia que combina una ingeniería impresionantes y una belleza natural extraordinaria. Además de la travesía en sí, se puede tomar descansos en el camino, ya sea para embarcarse en una excursión en velero de primer nivel o para disfrutar de una estadía en uno de los hoteles más lujosos (y costosos) de los Estados Unidos.

La ciudad de Key West está situada en una isla perteneciente al archipiélago de los Cayos de la Florida, en el punto más meridional del estado y a unos 233 km al norte de Cuba. Es famosa por sus casas de madera de colores pastel alzadas sobre pilotes, y también por ser un puerto de cruceros. Además, sus arrecifes de coral son destinos populares para practicar buceo y esnórquel.

Ya sea que esté buscando sumergirse en Key West, explorar la vida marina o simplemente relajarse en un hotel de alta gama, aquí hay seis paradas excelentes para interrumpir el viaje.

Key Largo

Key Largo o Cayo Largo, la primera isla del grupo desde Miami, atrae a los fanáticos de Humphrey Bogart

Cayo Largo, el primero de los cayos desde Miami, se ha convertido en un destino popular para los fanáticos del thriller Key Largo de Humphrey Bogart. Los visitantes pueden pasar por el bar Caribbean Club, ubicado en primera línea de playa, donde se filmaron partes de la película. Establecido en 1938, el club ofrece música en vivo durante todo el fin de semana y sirve su cóctel exclusivo, el Key Lime Pie Rum Punch. Después de unas copas, es posible que desee extender su estadía.

Para una experiencia de alojamiento inusual, considere reservar una habitación en Jules’ Undersea Lodge, donde los huéspedes pueden dormir bajo el agua en una habitación a la que solo se puede acceder buceando. No se requiere certificación de buceo para participar en la inmersión submarina, y la cena bajo el mar incluye un festín de pizza.

Si eres fanático de Bogart, también puedes visitar el barco de vapor la Reina de África, que se usa en la película clásica con Katharine Hepburn. Está atracado en Marina del Mar de Key Largo y ofrece una excursión de 90 minutos a través de los canales de Port Largo y hacia el océano Atlántico. Antes de dirigirse al sur, asegúrese de visitar el Parque Estatal John Pennekamp Coral Reef, que es la primera reserva submarina en los Estados Unidos y cuenta con impresionantes senderos naturales y playas.

Islamorada

El histórico faro Alligator Reef Lighthouse es uno de los tesoros de Islamorada, otro de los cayos. (EFE/Andy Newman/Florida Keys News Bureau)

Si es un entusiasta de la pesca, entonces Islamorada es el destino perfecto para usted. Conocido como el “pueblo de las islas”, este lugar comprende los cayos Plantation, Windley, Upper y Lower Matecumbe, y ofrece un paraíso para los pescadores. Puede participar en torneos pero también alquilar un bote para probar suerte en la pesca del marlín, el atún, el sábalo o el macabí. Después de una captura exitosa conviene dirigirse al clásico Green Turtle Inn, donde le cocinarán el pescado.

Alternativamente, puede hospedarse en el lujoso Cheeca Lodge and Spa, que ofrece una suite frente al mar con alquiler de botes y pesca en su muelle de 525 pies. El galardonado restaurante Atlantic’s Edge sirve la pesca más fresca cocinada a la perfección, ya sea que la prefiera frita, a la parrilla o blackened.

Islamorada también cuenta con numerosos arrecifes y naufragios que son perfectos para los amantes del buceo, como el Eagle. Los buceadores también pueden echar un vistazo al galeón español de alrededor de 1733 que se encuentra en la Reserva Arqueológica Submarina de San Pedro a unos 15 pies.

Duck Key

Otra parada interesante en la ruta de Miami a Cayo Hueso: Duck Key. (Wikipedia)

Si continúa su viaje hacia Key West desde Miami, haga una parada técnica en Duck Key. Aquí encontrará el Hawks Cay Resort, que ofrece de todo, desde villas privadas hasta encuentros con delfines, deportes acuáticos y aventuras de pesca. El ambiente de estilo caribeño del complejo, las canchas de pickleball y la atmósfera relajada lo convierten en un excelente lugar para relajarse y descansar.

Marathon

Establecida como ciudad en 1999, Marathon va desde el extremo este del puente Seven Mile hasta el extremo occidental del puente Toms Harbors, casi 20 millas (32 kilómetros). Ubicada a una hora tanto de Key West como de Key Largo, Marathon se considera el corazón de los Cayos de Florida.

Las islas que componen Marathon son ricas en historia, particularmente en los días del ferrocarril de Henry Flagler. El nombre, Maratón, fue acuñado por los trabajadores ferroviarios que se esforzaron incansablemente día y noche para completar el ferrocarril: “esto se está convirtiendo en un verdadero maratón”, decían por el ritmo y los desafíos del proyecto. Vaca Key y Knights Key sirvieron como estaciones de ferrocarril para Overseas Railroad.

Marathon tiene una rica historia, además de paisajes hermosos, pero como ciudad existe desde 1999 solamente. (Getty Images)

Antes de la llegada del ferrocarril, los pobladores de la zona eran principalmente agricultores, demoledores y pescadores. Hoy en día Marathon sigue siendo un destino principal para los entusiastas de la pesca, y cuenta con algunos de los mejores lugares del mundo. Los visitantes también llegan atraídos por sus hermosas playas.

Big Pine

En contraste, Big Pine Key, a solo 30 minutos de Key West, ofrece una sensación diferente. La isla es conocida por su belleza agreste y ha sido un lugar protegido durante décadas, hogar de dos refugios nacionales de vida silvestre y un santuario marino. Si es fanático de acampar, viajar en vehículos recreativos o alquilar un Airstream, este es el lugar para estar. Big Pine Key Resort ofrece baños, conexiones y hielo, entre otras cosas, para su aventura de campamento.

Little Palm Island Resort & Spa

Para aquellos que buscan una escapada más lujosa están Little Torch Key y Little Palm Island Resort. Accesible solo por barco o hidroavión, esta pequeña isla ubicada en el extremo de Big Pine Key es el destino de lujo por excelencia. Little Palm Island Resort and Spa ofrece una escapada muy exclusiva y solo para adultos, sin teléfonos ni televisores que interrumpan su paz. Las comodidades y el ambiente sereno del resort le han valido repetidamente el reconocimiento como uno de los mejores del mundo por parte de los lectores de Travel & Leisure y Condé Nast Traveler. Las parejas, en particular, encontrarán en este lugar un retiro romántico ideal.

Para más lujo y romance, Little Palm Island es el destino en los cayos.

