La segunda semifinal, y la mas importante de todas por la cantidad de espectadores que cosechó, fue G2 vs SKT. El equipo europeo aspira a ser el primer conjunto en haber ganado los siguientes trofeos: la LEC (el campeonato local europeo), el Mid-Season Invitational (torneo internacional que se celebra a mitad de año) y ahora está cerca de completar el primer Grand Slam de League of Legends si es que conquista el mundial. Para entender porque G2 no es el típico equipo de LoL, hay que interpretar los conceptos básicos: League of Legends es un juego de objetivos, donde para derribar el nexo, primero hay que derribar las torres y al menos un inhibidor enemigo, para acceder al nexo, que al romperlo nos garantiza la victoria. Hasta ahí todo bien. Luego, hay dos objetivos importantes en el mapa: los dragones y el “Barón Nashor”. Los primeros, dependiendo de cual aparece ya que son aleatorios, pueden proveer diferentes mejoras a la hora de la batalla en equipos, pero el segundo está considerado como el logro mayor que puede darte la victoria en la partida. Después de esto, está en la habilidad de cada uno de vencer a los otros cinco jugadores que buscan lo mismo, ganar la partida.