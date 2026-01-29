Los mejores planes para este fin de semana en Madrid: de la mejor croqueta de España a un increíble torneo de pádel del 30 de enero al 1 de febrero

Puerta del Sol, en Madrid (Shutterstock España).

Madrid nunca descansa y, cuando llega el fin de semana, multiplica su oferta de experiencias para todos los gustos. Cultura, gastronomía y deporte se funden en la capital para regalar planes capaces de conquistar tanto a quienes buscan emociones nuevas como a los que prefieren redescubrir el sabor de lo auténtico. Entre calles vibrantes y secretos por descubrir, la ciudad invita a saborear desde los mejores bocados de la repostería nacional hasta el regreso de obras maestras del teatro, pasando por el ambiente único de un gran torneo internacional.

Este fin de semana, del 30 de enero al 1 de febrero, Madrid despliega su mejor repertorio: el galardón a la mejor torrija de España, el espectáculo del pádel mundial, la croqueta más aclamada del país, teatro de primer nivel y cine de Goya a precio de ganga. Cinco propuestas para exprimir la ciudad y disfrutar, una vez más, de su creatividad y su energía inagotable.

Degustar la mejor torrija de España

En el barrio de Chamberí, una pequeña pastelería está revolucionando el dulce más clásico de la Cuaresma. Villaroy’s, en la calle Maudes, 11, ha sido distinguido con el premio nacional de Madrid Fusión a la mejor torrija del mundo gracias a una receta que respeta la tradición y eleva el sabor a otra categoría. Elaborada con pan de leche e infusionada en nata, la torrija firmada por el chef Martín Martínez Villamor destaca por su cremosidad y su acabado delicado.

No se trata de un restaurante de lujo, sino de un obrador diminuto donde la alta cocina se aplica al producto más popular. Este fin de semana es el momento ideal para acercarse y probar el dulce que ha conquistado a críticos y golosos.

Probar la mejor croqueta de jamón de España

El chef del restaurante Salino triunfa en Madrid Fusión al alzarse con la el primer premio en el concurso a la Mejor Croqueta de Jamón Ibérico Sánchez Romero Carvajal

La búsqueda de la croqueta perfecta tiene parada obligada en Madrid este fin de semana. El restaurante Salino, en la calle Menorca, 4, ha sido reconocido en Madrid Fusión con el premio a la mejor croqueta de jamón de España. Cada ración, compuesta por seis unidades y con un precio de 15 euros, invita a disfrutar de una textura cremosa y un sabor intenso, fruto de la dedicación de su equipo de cocina. Este reconocimiento confirma que, en Madrid, los clásicos de la gastronomía se reinventan y se disfrutan a lo grande, tanto en barra como en mesa.

Cine de Goya a precio de sala de barrio

Los amantes del cine tienen una cita en la Sala Berlanga (calle Andrés Mellado, 53), que dedica un ciclo especial a las películas finalistas de los Premios Goya. Hasta el 28 de febrero, es posible ver cualquiera de las 32 películas nominadas por solo 3,50 euros.

Entre los títulos más esperados figuran “Los domingos”, “Sirat” o “La cena”, entre otros. De martes a sábado, se ofrecen tres sesiones diarias (16:30, 18:15 y 21:00), una ocasión inmejorable para ponerse al día con lo mejor del cine español del año a un precio imbatible.

GENERALI Hexagon Cup: el mejor pádel del mundo en Madrid

GENERALI Hexagon Cup, en Madrid (GENERALI Hexagon Cup, en Madrid).

La Caja Mágica se convierte en el epicentro del pádel mundial con la celebración de la GENERALI Hexagon Cup. Del 28 de enero al 1 de febrero, los mejores jugadores y jugadoras del planeta se dan cita en un torneo profesional con entradas disponibles desde 13 euros.

El evento, bajo el lema “For the fans. For the players. For the game”, reúne a estrellas internacionales como Agustín Tapia, Arturo Coello, Gemma Triay o Delfi Brea. Equipos apadrinados por figuras como Eva Longoria, Rafa Nadal o Sergio ‘Kun’ Agüero garantizan espectáculo y emoción a partes iguales, en un recinto que ya es sinónimo de grandes citas deportivas.

Luces de Bohemia: Valle-Inclán en el Teatro Español

El Teatro Español, en plena plaza de Santa Ana, acoge el regreso de “Luces de Bohemia”, una de las obras más emblemáticas del teatro español. Dirigida por Eduardo Vasco y protagonizada por Ginés García Millán y Antonio Molero, esta versión invita a recorrer el Madrid nocturno y deformado del esperpento, con una mirada ácida y actual sobre la sociedad.

La función estará en cartel hasta el 7 de marzo, pero este fin de semana es una oportunidad única para dejarse envolver por el universo de Valle-Inclán en uno de los escenarios más históricos de la ciudad.