Viajes

Los mejores planes para este fin de semana en Madrid: de la mejor croqueta de España a un increíble torneo de pádel del 30 de enero al 1 de febrero

La ciudad cuenta con un amplio abanico de actividades para estas fechas que están destinadas para todo tipo de personas y gustos

Guardar
Puerta del Sol, en Madrid
Puerta del Sol, en Madrid (Shutterstock España).

Madrid nunca descansa y, cuando llega el fin de semana, multiplica su oferta de experiencias para todos los gustos. Cultura, gastronomía y deporte se funden en la capital para regalar planes capaces de conquistar tanto a quienes buscan emociones nuevas como a los que prefieren redescubrir el sabor de lo auténtico. Entre calles vibrantes y secretos por descubrir, la ciudad invita a saborear desde los mejores bocados de la repostería nacional hasta el regreso de obras maestras del teatro, pasando por el ambiente único de un gran torneo internacional.

Este fin de semana, del 30 de enero al 1 de febrero, Madrid despliega su mejor repertorio: el galardón a la mejor torrija de España, el espectáculo del pádel mundial, la croqueta más aclamada del país, teatro de primer nivel y cine de Goya a precio de ganga. Cinco propuestas para exprimir la ciudad y disfrutar, una vez más, de su creatividad y su energía inagotable.

Degustar la mejor torrija de España

En el barrio de Chamberí, una pequeña pastelería está revolucionando el dulce más clásico de la Cuaresma. Villaroy’s, en la calle Maudes, 11, ha sido distinguido con el premio nacional de Madrid Fusión a la mejor torrija del mundo gracias a una receta que respeta la tradición y eleva el sabor a otra categoría. Elaborada con pan de leche e infusionada en nata, la torrija firmada por el chef Martín Martínez Villamor destaca por su cremosidad y su acabado delicado.

No se trata de un restaurante de lujo, sino de un obrador diminuto donde la alta cocina se aplica al producto más popular. Este fin de semana es el momento ideal para acercarse y probar el dulce que ha conquistado a críticos y golosos.

Probar la mejor croqueta de jamón de España

El chef del restaurante Salino triunfa en Madrid Fusión al alzarse con la el primer premio en el concurso a la Mejor Croqueta de Jamón Ibérico Sánchez Romero Carvajal

La búsqueda de la croqueta perfecta tiene parada obligada en Madrid este fin de semana. El restaurante Salino, en la calle Menorca, 4, ha sido reconocido en Madrid Fusión con el premio a la mejor croqueta de jamón de España. Cada ración, compuesta por seis unidades y con un precio de 15 euros, invita a disfrutar de una textura cremosa y un sabor intenso, fruto de la dedicación de su equipo de cocina. Este reconocimiento confirma que, en Madrid, los clásicos de la gastronomía se reinventan y se disfrutan a lo grande, tanto en barra como en mesa.

Cine de Goya a precio de sala de barrio

Los amantes del cine tienen una cita en la Sala Berlanga (calle Andrés Mellado, 53), que dedica un ciclo especial a las películas finalistas de los Premios Goya. Hasta el 28 de febrero, es posible ver cualquiera de las 32 películas nominadas por solo 3,50 euros.

Entre los títulos más esperados figuran “Los domingos”, “Sirat” o “La cena”, entre otros. De martes a sábado, se ofrecen tres sesiones diarias (16:30, 18:15 y 21:00), una ocasión inmejorable para ponerse al día con lo mejor del cine español del año a un precio imbatible.

GENERALI Hexagon Cup: el mejor pádel del mundo en Madrid

GENERALI Hexagon Cup, en Madrid
GENERALI Hexagon Cup, en Madrid (GENERALI Hexagon Cup, en Madrid).

La Caja Mágica se convierte en el epicentro del pádel mundial con la celebración de la GENERALI Hexagon Cup. Del 28 de enero al 1 de febrero, los mejores jugadores y jugadoras del planeta se dan cita en un torneo profesional con entradas disponibles desde 13 euros.

El evento, bajo el lema “For the fans. For the players. For the game”, reúne a estrellas internacionales como Agustín Tapia, Arturo Coello, Gemma Triay o Delfi Brea. Equipos apadrinados por figuras como Eva Longoria, Rafa Nadal o Sergio ‘Kun’ Agüero garantizan espectáculo y emoción a partes iguales, en un recinto que ya es sinónimo de grandes citas deportivas.

Luces de Bohemia: Valle-Inclán en el Teatro Español

El Teatro Español, en plena plaza de Santa Ana, acoge el regreso de “Luces de Bohemia”, una de las obras más emblemáticas del teatro español. Dirigida por Eduardo Vasco y protagonizada por Ginés García Millán y Antonio Molero, esta versión invita a recorrer el Madrid nocturno y deformado del esperpento, con una mirada ácida y actual sobre la sociedad.

La función estará en cartel hasta el 7 de marzo, pero este fin de semana es una oportunidad única para dejarse envolver por el universo de Valle-Inclán en uno de los escenarios más históricos de la ciudad.

Temas Relacionados

Planes MadridComunidad de MadridMadridDestinosDestinos EspañaViajesViajes y TurismoTurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Reabre el ‘Túnel de Bonaparte’ de Madrid después de más de 50 años: une el Palacio Real y la Casa de Campo y su visita es gratis

Fue mandado construir por José Bonaparte durante la Guerra de la Independencia y gracias a una rehabilitación de 400.000 euros ahora se puede visitar

Reabre el ‘Túnel de Bonaparte’

Vueling, condenada por cobrar un suplemento ilegal de equipaje de mano en un vuelo Sevilla-Palma: “Una práctica abusiva y contraria a los derechos del consumidor”

La aerolínea ha sido condenada a reembolsar el importe al viajero, el cual cumplía con su política de equipaje

Vueling, condenada por cobrar un

El espectacular castillo de Francia incrustado en la roca que es único en el país y tiene una sala de tortura medieval

La fortaleza está excavada en la montaña y su recorrido permite conocer todos sus secretos

El espectacular castillo de Francia

La senda del oso: la bonita ruta de Asturias que atraviesa túneles, desfiladeros y es perfecta para hacer en familia

Este tramo cuenta con una distancia de más de 11 kilómetros y descubre algunos de los paisajes más bonitos del Principado

La senda del oso: la

Cómo viajar en autocaravana por las principales estaciones de esquí de España: rutas, consejos y aparcamientos

Pirineos, Sierra Nevada y el Sistema Central se abren a los viajeros nómadas con áreas habilitadas cerca de las pistas, rutas flexibles y consejos clave para una escapada invernal diferente

Cómo viajar en autocaravana por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salvador Illa avanza en su

Salvador Illa avanza en su recuperación y ya utiliza una sola muleta

Muere a los 79 años John Virgo, histórico jugador y comentarista de billar

Ábalos anuncia acciones judiciales por el filtrado de sus datos médicos: “Al parecer, todo vale y todo está justificado si de mi persona se trata”

Pedro Sánchez anuncia un decreto para frenar “chiringuitos” en la FP privada: “No es un negocio cualquiera y exige reglas claras”

¿Es mejor comprar un coche nuevo o de segunda mano? Un experto responde

ECONOMÍA

Se mantiene la huelga ferroviaria

Se mantiene la huelga ferroviaria del 8 al 11 de febrero a pesar del encuentro entre sindicatos y el Ministerio de Transportes

La AIReF alerta de una falta de control de las bajas médicas y reclama una supervisión anticipada de la Seguridad Social

Un abogado laboralista explica qué hacer si no puedes llegar al trabajo por la huelga de trenes

La ministra de Vivienda confiesa que le “encantaría intervenir con un 155” la Comunidad de Madrid: “No está asumiendo sus competencias”

La subida de las pensiones entra en vigor este miércoles: así quedan las cuantías para 2026

DEPORTES

El FC Barcelona acaba sufriendo

El FC Barcelona acaba sufriendo para llevarse la victoria ante un infatigable Albacete y sella su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Albacete en Copa del Rey

Alarma en la Selección española a un mes de la Finalíssima y cuatro del Mundial 2026: qué pasa con Nico Williams, Carvajal o Merino

Así es el MetLife Stadium, el escenario donde debutará Marruecos en el Mundial 2026: un campo creado para acoger conciertos

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Albacete y el FC Barcelona