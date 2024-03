Así es la Semana Santa de Lorca: una rivalidad histórica, carros de caballos y un desfile declarado Interés Turístico Internacional

‘Viva el Paso Blanco’ o ‘viva el Paso Azul’ son algunos de los vítores que se pueden escuchar durante estas fiestas, en las que el viajero vive una experiencia única y espectacular gracias a sus Desfiles Bíblico-Pasionales

Este Viernes Santo, las ciudades de nuestro país se visten de gala para sacar a la calle los pasos y disfrutar de las procesiones de Semana Santa. Muchas de ellas atesoran un alto valor artístico y cultural, pero ninguna es como la que tiene lugar en Lorca (Murcia). La Semana Santa de Lorca sumerge al viajero en un mundo único y espectacular de la mano de sus famosos Desfiles Bíblico-Pasionales. Vítores, cánticos, carros de caballos y una rivalidad muy sana es lo que sucede en estos desfiles, donde los dos principales pasos compiten por ver quién es el mejor.

Una experiencia diferente y única que está declarada Interés Turístico Internacional, y no es para menos, pues permite disfrutar de un conjunto artístico sin igual de la mano de sus bellos bordados. Pero la Semana Santa de Lorca va mucho más allá, pues “tiene su origen tal y como la conocemos hoy en día, con caballos, carros, bordados desde mediados del siglo XIX. Y actualmente, participan seis cofradías, todas ellas cofradías penitenciales o pasionales” explica Jay Ruzafa, la técnico de la oficina de turismo de Lorca a Infobae España.

Te puede interesar: El castillo que alojó a Fernando III y puede visitarse: es uno de los legados visigodos más importantes de la Península

Sin embargo, son solo las dos grandes, el Paso Blanco y el Paso Azul, las que hacen la representación bíblica. “Cuando yo digo Paso Blanco, me refiero a una cofradía que su nombre religioso es el muy ilustre Cabildo de Nuestra Señora, la Virgen de la Amargura. Cuando yo digo Paso Azul, me refiero a la Hermandad de Labradores. Y así con todas, porque luego tenemos el Paso Morado, el Paso Encarnado, la Curia, que es el Paso Negro, y el Resucitado, que ese no va por color, que es la de Jesús Resucitado” explica a este medio.

Un repaso por la historia del cristianismo

Semana Santa de Lorca, en Murcia (Turismo de Murcia).

Como si de una rivalidad deportiva se tratase, el Paso Azul y el Paso Blanco compiten cada año por ver quién hace la mejor representación. “Una rivalidad que lo que le hace es que cada año se lleven a cabo bordados nuevos, se hagan estrenos nuevos, se mejore todo lo posible, no solamente en cuestiones de bordados, sino por ejemplo, también en carros y en todo el atrezo. Hace dos años se presentó el grupo de Judith y Holofernes en el Paso Blanco, pues no solamente se hicieron el manto de Judith y de Holofernes, sino que se le hizo el carro y las armas”, explica Jay.

Te puede interesar: Granadilla: el pueblo abandonado más bonito de España que tiene un castillo medieval y un imponente recinto amurallado

Todo ello se hace con todo lujo de detalles, pues se basaron en “documentos históricos de cómo eran las armas en aquella época, se le hizo un cuerpo de soldado compuesto por 50 soldados. Entonces se hacen un grupo entero. Esto va en función también del tiempo que tengamos para bordar. Hay bordados que son pequeñitos, en un año salen a la calle, pero hay otros, pues que necesitan dos o tres años de estar bordándolo”, cuenta la técnico.

De esta forma, los Desfiles Bíblico-Pasionales están formados no solo por personajes de la Biblia, sino también por personajes históricos y mitológicos. “No todo está basado en la historia o en el periodo bíblico, porque, por ejemplo, sacamos a Atila, a Heliodoro o al emperador romano Teodosio. También está la parte egipcia, donde representamos a la hija del faraón que recogió a Moisés del agua del río Nilo o a Nerón. Es decir, mostramos una serie de personajes que de algún modo tuvieron que ver para que el cristianismo llegara a surgir, para bien o para mal”.

Ambos pasos representan la cultura romana, pues Jesús nació durante el Imperio Romano, pero también muestran otros tipos de civilizaciones. En el caso del Paso Azul, su desfile está basado en Egipto y Roma, mientras que al Paso Blanco representa al pueblo judío y todas las culturas de Mesopotamia. Por otro lado, el resto de cofradías no participan en los Desfiles Bíblico-Pasionales, pues son pasos más pequeños que tienen su talla, ya sea una Virgen o un Cristo, y salen a la calle haciendo su procesión religiosa.

¿Cómo se preparan los Desfiles Bíblico-Pasionales?

Semana Santa de Lorca, en Murcia (Turismo de Murcia).

Lo que da el reconocimiento a la Semana Santa de Lorca son los Desfiles Bíblico-Pasionales. Estos son como una “catequesis en vivo o una película de romanos” en la que cada persona se viste con unos mantos y unas capetas, pero además, van enteros vestidos de trabajo. Desde el casco hasta los pies, todo con base en la cultura o al personaje que está representando. “Entonces primero sale esa parte pagana, esa parte no religiosa, para que luego ya después triunfe el cristianismo y se cuente la historia de la salvación”, señala Jay.

Todo ello tiene lugar en la arteria principal de Lorca, en la avenida Juan Carlos I. En esta calle se ponen palcos a ambos lados de la acera. Una acera pertenece al Paso blanco y otra acera pertenece al Paso azul, y las encargadas de vender las localidades son directamente a las cofradías. Además, todos los bordados que hay, 12 de ellos, seis del paso blanco y sé del Paso azul, fueron en el año 2005 los primeros de toda España en ser declarados Bienes de Interés Cultural.

Te puede interesar: El impresionante acueducto romano de Valencia: tiene rutas de senderismo a través de túneles excavados en la roca

Estas representaciones se celebran el Viernes de Dolores, Domingo de Ramos, Jueves Santo y Viernes Santo. De estos cuatro días, el Viernes Santo es el día grande, pues es cuando las dos cofradías mayoritarias sacan a sus vírgenes titulares. En ese momento es cuando los seguidores del Paso Azul se alzan en vítores y halagos a la Virgen de los Dolores, mientras que el Paso Blanco ensalza a la Virgen de la Amargura.

Semana Santa de Lorca, en Murcia (Turismo de Murcia).

Pero, ¿de dónde sale ese sentimiento? “Es tradición familiar. Cuando eres pequeño en tu casa te han inculcado el sentimiento por uno de estos pasos. Entonces la ciudad de Lorca está dividida en los dos colores”, señala Ruzafa. No obstante, la rivalidad entre ambas cofradías tiene una explicación más histórica. “El paso blanco está sentado en lo que fue un antiguo convento de dominicos y el Paso Azul está sentado en lo que fue un antiguo convento de franciscanos”, explica.

“En el siglo XVI, cuando esas dos órdenes vienen a la ciudad de Lorca, ya están enfrentadas porque eran órdenes rivales. Ya a mediados del siglo XIX, tienen lugar las desamortizaciones, se pierde mucho patrimonio, se reorganizan muchas de esas cofradías y surge el Paso Blanco en 1852. Sin embargo, algunos miembros del Paso Blanco que no estaban de acuerdo con las cosas que se hacían, fundan en 1855 el Paso Azul. Así, el Paso Azul nació a partir del Paso Blanco, creando una rivalidad que se mantiene hoy en día” relata Jay.

De generación en generación

Semana Santa de Lorca, en Murcia (Turismo de Murcia).

Gracias a la tradición familiar y al paso de generación en generación, la Semana Santa de Lorca cuenta con una alta participación de gente joven, “Esta Semana Santa tiene la peculiaridad que es tanto para creyentes, porque tiene sus imágenes religiosas y toda su parte puramente litúrgica, pero luego es muy festiva. Entonces, tanto gente creyente como no creyente disfruta y puede ser cofrade y estar dentro de esto. La tradición familiar hace que desde que tú eres pequeñito tú te integres dentro de ese grupo”, destaca la técnico de turismo.

Así, es una forma de hacer grupo y de favorecer la convivencia entre los más jóvenes del municipio. De hecho, tiene su parte puramente religiosa, pero también su función social en la que las comisiones de cada cofradía organizan convivencias y reuniones. “Se vive de una forma muy especial y además, si estás dentro de una cofradía, se vive con muchísima intensidad”, detalla.

Te puede interesar: Los destinos favoritos por los españoles para las vacaciones de Semana Santa, según un estudio

Igualmente, la Semana Santa de Lorca se puede vivir durante todo el año, pues cuenta con los museos de bordados que están abiertos todos los días. En ellos, los visitantes pueden contemplar los maravillosos bordados que luego salen en las procesiones donde se representa estos Desfiles Bíblico-Pasionales. Tanto es así, que Jay cuenta a este medio que la temporada alta de la localidad, en términos turísticos, es durante estas fechas.

“Somos casi 70.000 habitantes en el casco urbano, pero la de todo el término municipal es de 100.000. Pues el año pasado, en 2023, la Policía Local hizo una estimación de que 400.000 personas habían venido a Lorca en Semana Santa. La Semana Santa de Lorca atrae a muchísima gente de todas las nacionalidades y, por supuesto, de toda España”, concluye.