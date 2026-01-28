España Deportes

Estos son los posibles rivales del Real Madrid y del Atlético de Madrid en la próxima ronda de la Champions League

Los equipos de la capital deberán pasar por la eliminatoria de dieciseisavos tras no haber logrado asaltar el top-8 en la última jornada de la liguilla

Rodrygo y Julián Álvarez disputando
Rodrygo y Julián Álvarez disputando un balón (REUTERS/Stringer)

La conclusión de la fase de liga de la Champions League ha dejado a los equipos españoles del Real Madrid y el Atlético de Madrid en una posición menos favorable de la que se preveía al inicio del torneo. Ambos conjuntos, lejos de asegurarse un puesto directo en los octavos de final, se han visto abocados a disputar la ronda previa de playoff, una eliminatoria que determinará si finalmente logran acceder a la siguiente fase de la competición.

Ni el Real Madrid de Álvaro Arbeloa ni el Atlético dirigido por Diego Simeone han conseguido situarse entre los ocho mejores equipos tras la fase de grupos, lo que les obliga a recurrir a la repesca para mantener vivas sus aspiraciones europeas. El equipo blanco ha finalizado la fase regular fuera de las ocho primeras posiciones, una situación que ya vivió en la temporada anterior bajo el nuevo formato de la Champions League.

El Real Madrid tendrá como posible adversario en esta ronda previa a uno de estos dos equipos: el Benfica o el Bodø/Glimt. El conjunto lisboeta ha sido precisamente el equipo que ha “condenado” al club madrileño a la repesca, mientras que el cuadro noruego se ha consolidado en la élite europea tras vencer en las últimas jornadas a equipos de la talla del Manchester City y el propio Atlético de Madrid. Estos equipos han terminado en la 23ª y 24ª posición respectivamente, por lo que en el sorteo quedarán emparejados con el noveno clasificado, el Real Madrid.

Ventajas y desventajas en las eliminatorias

El formato vigente de la Champions League otorga ciertas ventajas en función del puesto alcanzado en la primera fase. Así, los equipos que acaban entre el noveno y el decimosexto lugar —caso del Real Madrid y del Atlético— disputan el partido de vuelta del playoff en su propio estadio.

Esto significa que tras la ida en Portugal (si es el Benfica) o Noruega (en el caso del Bodø/Glimt), el desenlace se decidirá en el Santiago Bernabéu la semana siguiente, los días 24 o 25 de febrero. Esta ventaja, no obstante, puede ser “heredada” por un equipo peor clasificado que logre eliminar a uno de mejor ranking, de modo que el cuadro de eliminatorias se va ajustando en cada ronda.

Posibles enfrentamientos en las eliminatorias
Posibles enfrentamientos en las eliminatorias de Champions League (UEFA)

El Atlético de Madrid, por su parte, ha calificado como decimocuarto en la tabla, lo que le sitúa frente a Brujas o Galatasaray, a quien ya se enfrentó esta edición, decimonoveno y vigésimo clasificados, de cara al playoff. El equipo rojiblanco afrontará la ida fuera de casa, mientras que la vuelta tendrá lugar en el Metropolitano.

Esta eliminatoria dará al vencedor un puesto en los octavos de final, donde el sorteo ya establece a los posibles rivales: Liverpool o Tottenham, terceros y cuartos de la fase de liga respectivamente, con la ida en Madrid y la vuelta en territorio inglés.

Calendario y condiciones de la competición

Tanto los partidos de ida de la repesca como los de vuelta se han programado para los días 17/18 y 24/25 de febrero, respectivamente. El Real Madrid disputará la vuelta en el Bernabéu, mientras que el Atlético de Madrid hará lo propio en el Metropolitano. En caso de clasificarse, los equipos accederán a unos octavos de final con oponentes ya asignados en el caso del cuadro rojiblanco —Liverpool o Tottenham— y en el caso del Real Madrid serán Manchester City o Sporting CP.

El Metropolitano albergará la final de la Champions League de 2027.

La competición reserva la ida de los octavos de final para el 10 o el 11 de marzo, con la vuelta una semana después, el 17 o el 18 de marzo. Posteriormente, los cuartos de final se disputarían los días 7/8 y 14/15 de abril. Las semifinales tendrían lugar el 28/29 de abril y el 5/6 de mayo. La gran final se celebrará el 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest, con la novedad de que comenzará a las 18:00 CET para facilitar la asistencia de los aficionados, como ha justificado la UEFA.

Temas Relacionados

Real MadridAtlético de MadridUefa Champions LeagueChampions LeagueFútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

