Arabia Saudí regala a Rafa Nadal una raqueta de oro: la cifra en la que está valorada

El tenista español Rafa Nadal junto a Turki Al-Sheikh (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Esta semana, Rafa Nadal ha disputado su penúltimo baile. El tenista de Manacor anunció el pasado 10 de octubre que colgaba la raqueta y se retiraba del tenis profesional. Su último adiós sería en la Copa Davis, que se disputará entre los días 19 y 24 de noviembre, para “cerrar el círculo”, dado que fue ahí donde su nombre comenzó a resonar por el circuito de la ATP. Pero, antes de acudir al Palacio de los Deportes de Málaga, tenía una penúltima cita: el Six Kings Slam. Allí se ha batido con algunos de los mejores tenistas del mundo: Alcaraz y Djokovic. Y ha recibido un regalo muy especial con motivo de su retirada.

El primer duelo de Nadal en el torneo de exhibición celebrado en Arabia llegaba un día después de que este diera su pistoletazo de salida. Enfrente, un viejo conocido y amigo: Carlitos. El balear ya lo venía anunciando, sus expectativas no eran “muy altas”; en la pista dejó detalles de calidad, muestra de la leyenda que es; pero no fue suficiente para vencer al de Murcia, que cerró el encuentro con un 0-2 (3-6 y 3-6) en el marcador. Tras ello tenía un segundo duelo: la disputa por el tercer y cuarto puesto.

Desde antes de que comenzara el torneo, Rafa ya tenía claro el rival con el que no quería cruzarse en Arabia. Se trataba de una persona con la que ha compartido muchas veces la pista, es decir, con la que ya ha jugado “suficientes veces” y no necesitan “jugar de nuevo”, como ha dejado claro el balear: Novak Djokovic. Pero el destino quiso que ambos se enfrentaran en las pistas una última vez. De nuevo, Nadal acabó cediendo ante su rival para quedarse con el cuarto puesto. Eso sí, fue el tenista más aclamado de todo el Six Kings Slam y recibió unas emotivas palabras tanto de Alcaraz como del serbio.

“No te vayas del tenis, Rafa. Quédate un poco más. Quédate con nosotros”, le suplicó Djokovic. Y añadió: “Tengo el máximo respeto por ti. Eres un increíble atleta y una increíble persona. La rivalidad ha sido increíble y muy intensa, así que espero que tengamos la oportunidad de sentarnos en la playa y bebernos algo reflexionando sobre la vida, hablando de cualquier cosa”. Un discurso que dio paso a la entrega de premios y a una sorpresa muy especial que la organización tenía preparada para Nadal.

El tenista español Rafa Nadal y el serbio Novak Djokovic (REUTERS/Hamad I Mohammed)

La raqueta de oro de Nadal

Turki Al Sheikh, responsable de entretenimiento de Arabia Saudí y desde el año 2019 el dueño del UD Almería, fue el encargado de entregar a Nadal un maletín con una ostentosa raqueta de oro. Un regalo homenaje para uno de los mejores tenistas de la historia. La raqueta está bañada en oro macizo y se estima que cuenta con un valor de 250.000 euros. Un detalle a la altura de las circunstancias, que no solo muestra la admiración por el tenista, sino el lujo y la ostentación del torneo.

A este regalo hay que sumar el cheque millonario que recibió (al igual que el resto de sus compañeros Alcaraz, Djokovic, Sinner, Medvedev y Rune) por participar. Una cifra que asciende a 1,35 millones de euros, mientras que el campeón (el tenista italiano) recibió, además, un cheque de 5,4 millones de euros.

Rafa Nadal se retira del tenis: "Mil gracias a todos"