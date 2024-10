El Real Madrid confirma una nueva lesión: Militao, con problemas en su cuádriceps

Eder Militao, lesionado David (REUTERS/Stephanie Lecocq)

El Real Madrid ha confirmado que el central brasileño sufre una lesión en su cuádriceps. Tras las pruebas realizadas a Eder Militao los médicos del club blanco han diagnosticado un problema muscular en su pierna izquierda que le mantendrá alejado de los terrenos de juegos durante un tiempo, aunque todo dependerá de su evolución. Esta baja se suma a la ya conocida de Carvajal, que sufre una triple rotura en su rodilla que le dejará fuera de acción durante toda la temporada. Semana gris con las bajas para los del Bernabéu en semanas próximas a al primer clásico del fútbol español.

La temporada del club campeón de 15 Copas de Europa parece estar marcada por las lesiones. Un equipo que por momentos ha sufrido bajas de un gran calibre. A las ya conocidas al principio de temporada, se le han ido sumando otras de extrema importancia para el equilibrio del equipo.

A pesar de tener una plantilla llena de talento, el Real Madrid tiene una carencia de jugadores en ciertas posiciones: la zaga. En la zona defensiva, los de Ancelotti acusan las bajas más que en otras parcelas del campo. A esto, además, hay que sumarle que son los jugadores que más problemas físicos han acusado estas últimas semanas de competición.

Tiempo de baja y partidos que podría perderse

Aunque las pruebas han diagnosticado una lesión, el parte médico del Real Madrid es algo tranquilizador, ya que no habla de una dolencia grave. El jugador, que viajó a Brasil y que no gustó al club blanco, regresa a la capital española para empezar su recuperación, que está marcada por su evolución en los próximos días.

Militao, lesión muscular. (REUTERS/Juan Medina)

Con el parón de selecciones, el central tiene casi dos semanas completas antes de regresar la competición de clubes, por lo que ese tiempo podría serle suficiente para no perderse ningún encuentro. Sin embargo, a pesar de que el objetivo está en Vigo, los del Bernabéu no arriesgarán: llega el Dortmund en Champions y el FC Barcelona en liga después. Además, no conviene arriesgar en un calendario que va a ser de partido cada tres días y donde los merengues van a disputar siete competiciones.

Militao puede dejar a cuadros la defensa, y el mediocentro

Con la confirmación médica de la lesión de Eder Militao, que sufre de una pequeña patología, el equipo de Carlo experimenta una situación delicada atrás. El brasileño era una de las opciones para cubrir el lateral derecho del Dani Carvajal, pero por ahora esa opción queda, a la espera de evolución, en nada.

Además de no poder pasar a banda, tampoco podría estar en la zona central, por lo que propiciaría un movimiento que Ancelotti ya ha repetido con anterioridad: bajar a Tchouaméni a la zaga. Por supuesto, esto rompe ya ciertos esquemas, ya que para el italiano el francés es inamovible en su centro del campo. No obstante, Camavinga o Fede Valverde podrán posicionarse en esa faceta de cinco, donde Eduardo parte con ventaja, por el hecho de que el uruguayo es más definitivo en ataque.