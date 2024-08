Confirmada la rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha de Carolina Marín: “Carolina está hundida, esto es muy cruel”

Carolina Marín tras su lesión. (REUTERS/Ann Wang)

Carolina Marín ha abandonado la semifinal cuando estaba muy cerca de volver a una final olímpica. Un mal apoyo tras un salto ha negado a la onubese esa ansidada final. Ahora, tras las pruebas pertinentes para el diagnostico de esa rodilla, los médicos han dado su parte: ligamento cruzado roto. Esto deja a Carolina sin opciones de disputar el partido por la medalla de bronce, aunque hay un rumor que se ha extendido por redes de que podrían dar doble medalla de bronce.

Gritos de mucha angustia y dolor de Carolina Marín. Nos tememos lo peor...#Paris2024 pic.twitter.com/ADQPUZ54gO — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 4, 2024

Las sensaciones de Carolina han sido de tristeza y de dolor. Instantes después de la lesión su cara se vio envuelta en lágrimas de impotencia ante la situación que, una vez más le toca vivir. La rodilla derecha de la onubense tuvo un mal gesto y ahora se confirma la peor de las noticias. Carolina tendrá que afrontar una nueva rotura de ligamentos.

Cómo se encuentra tras la retirada

La deportista olímpica española se encuentra sumida en un profundo dolor que va más allá de lo físico. La campeona olímpica en 2016, está muy tocada a nivel moral. “Carolina está hundida”, ha declarado su entrenador, Fernando Rivas. “Esto es muy cruel, no tenemos palabras”, añade muy tocado ante el gran golpe que el bádminton español ha sufrido en el día de hoy. “Tenía la final a un paso”, lamentaba también.

Carolina con su staff. (REUTERS/Ann Wang)

El momento en el que todo se ha producido ha sido muy rápido. “Me ha mirado y me ha dicho que se había roto”, explica el técnico de la española. Ha sido muy evidente que algo iba mal, pues Carolina nada más irse al suelo ha evocado esas palabras. Ella sabía que algo iba mal en su rodilla, ya tiene experiencia previa con esos malos gestos. “Es una sensación que ya conoce y enseguida nos hemos dado cuenta de la gravedad”, afirma entristecido de nuevo el preparador de Carolina.

El futuro de Carolina Marín

Carolina sale entre aplausos. (REUTERS/Ann Wang)

Tras esa lesión, ya confirmada en su rodilla derecha, muchas hipótesis han salido en redes. Entre ellas, la más compartida es la de una posible retirada. Ahora, lo fundamental es empezar su proceso de vuelta, en la que todo va a depender de su evolución y recuperación. “Hay que valorar su lesión”, explica Fernando. Ya es su tercera lesión de este estilo, por lo que la recuperación puede ser más lenta y de peor resultado. Además el bádminton es un deporte que castiga mucho esa parte del cuerpo, requiere explosividad, saltos y muchas flexiones de esa articulación. Ya han sido muchas las carreras que se han frustrado por este tipo de patología en el deporte, pero no es el caso de Carolina ya que ella ha conseguido volver por dos veces.

“Ella me ha dicho que no quería acabar su carrera así”, muestra su entrenador. Así, el objetivo de Carolina Marín pasa por volver a vivir ese calvario de recuperación de su rodilla para regresar en un largo tiempo a las pistas. “Carolina se merecía disputar unos Juegos, ganándolos o perdiendo, pero no así”, finaliza así la persona más íntima en la pista para la onubense, su entrenador.