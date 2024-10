‘Joker: Folie à Deux’ se estrella en taquilla: recauda menos de la mitad de las cifras que cosechó ‘Joker’ en 2019

Esta imagen proporcionada por Warner Bros. Pictures muestra a los actores Lady Gaga, derecha, y Joaquin Phoenix en una escena de 'Joker: Folie à Deux' (Niko Tavernise/Warner Bros. Pictures vía AP)

Joker: Folie à Deux se ha estrenado en taquilla dando la nota, aunque en este caso, la entonación es de corte negativo. La secuela de Joker (2019), vencedora del León de Oro en el Festival de Venecia, no parece haber encandilado a la audiencia. En su primer fin de semana, las estimaciones de recaudación se sitúan en una cifra menor a los 40 millones de dólares (el viernes recaudó 20 millones y el sábado 10 millones, a la espera de lo que ocurra este domingo, según ha informado Variety). El número supone menos de la mitad de los números que cosechó la cinta original dirigida por Todd Phillips, que en su primer fin de semana en taquilla rozó los 100 millones de dólares de recaudación (96.2 millones, para ser más exactos).

La cinta original, protagonizada por Joaquin Phoenix, fue una auténtica revelación para la audiencia, llegando a superar la barrera de los mil millones de dólares en taquilla (con un tímido presupuesto de 65 millones). Subversiva y diferente, situando al Joker como una persona con enfermedades mentales, y no tanto un villano de cómic, la película bebió de un éxito sin precedentes. La secuela, también con Phoenix y con la incorporación de Lady Gaga en el rol de Harley Quinn, no ha recibido el mismo beneplácito entre crítica y público (además de contar con un presupuesto mucho mayor, de 200 millones de dólares). La secuela ha obtenido una calificación de ‘D’ (un suspenso) en la encuesta realizada por la empresa CinemaScore.

El anuncio de que Joker: Folie à Deux era un musical generó cierto rechazo en los espectadores que llevaban cinco años esperando la continuación de la historia de Arthur Fleck (Phoenix) en Gotham. Por ello, durante su presentación en la pasada edición del Festival de Venecia, tanto su director como sus actores protagonistas se encargaron de rebajar la idea de que la película seguía la tradicional fórmula artística presente en cintas del género.

Joaquin Phoenix en 'Joker: Folie à Deux' (Warner Bros. Pictures)

“Me han criticado por decir que no es un musical. No lo dije porque me diera miedo el término ‘musical’. Me encantan los musicales, y la película tiene música. Incluso podría ser un musical”, contó Phillips a EW. “Para aclararlo, la mayoría de las veces que he visto un musical salgo sintiéndome mejor que cuando entré. En esta película no estoy seguro de que sea lo mismo. No quisiera ser engañoso y decir que vas a estar silbando las canciones de esta película de camino a tu coche después de verla”, añadió.

“Una película soberanamente aburrida”

“Da la sensación de que el propio director y su actor protagonista han querido realizar un ejercicio de subversión a través de un batiburrillo de ideas inconexas dispuestas a dinamitar por dentro del propio relato. Como si fuera una obra antisistema que apuesta por el caos a través del delirium tremens narrativo”, ha contado Beatriz Martínez en su crítica de Joker: Folie à Deux para Infobae España.

“Todo lo que en Joker podían ser aciertos, como esa atmósfera onírica y alucinatoria en la que no se podía discernir la realidad de la imaginación perturbada de la mente del protagonista, aquí se lleva a unos extremos caricaturescos que tienden al subrayado”, ha continuado.

Tráiler oficial de 'Joker: Folie à Deux'