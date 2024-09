Almodóvar piropea a Pedro Sánchez y lo llama ‘guapo’: “Tengo muchas cosas que pedirle a nivel político, pero también a nivel físico”

Como no podías ser de otra manera, la rueda de prensa de Pedro Almodóvar en el Festival de San Sebastián ha estado marcada por la política. El cineasta ha venido a presentar la película con la que se alzó con el León de Oro, La habitación de al lado, y a recibir el Premio Donostia a toda su carrera.

A esta ceremonia en la que se celebrará el talento del director español más internacional, acudirá el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez, que ya se encargó de felicitarle públicamente a través de redes sociales a Almodóvar el premio recibido en el Festival de Venecia.

Por eso, el cineasta ha tenido para él unas palabras durante su comparecencia ante de los medios de prensa: “Conozco a nuestro presidente y le agradezco muchísimo que esté hoy aquí, porque supone un gran apoyo a la cultura. Por ejemplo, en estos momentos, en Madrid se encuentra todavía abierta al público una exposición sobre mi relación con la ciudad (Madrid, chica Almodóvar). Fue un proyecto que se desarrolló bajo el mandato de Manuela Carmena y ahora les ha tocado a “estos” (el Partido Popular) y al actual alcalde, José Luis Martínez-Almeida, no se ha dignado a visitarla”, comentaba haciendo referencia al desprecio por parte de la alineación política de derechas hacia su figura.

Sus palabras hacia Pedro Sánchez

Teaser tráiler de 'La habitación de al lado', de Pedro Almodóvar

“Yo tengo un discurso preparado para esta noche, pero no sé qué haré cuando vea a Pedro Sánchez, porque fuera de nuestras fronteras lo llaman Mr. Handsome (”el señor guapo”, le dijo al oído a Tilda Swinton, que se encontraba a su lado) y claro, yo tengo muchas cosas qué pedirle a nivel político, pero también a nivel físico”, ha bromeado despertando la carcajada en los asistentes. “Así que no sé qué hacer muy bien, si iré en plan ‘petarda’ o ‘cabaretera’ o si hablaré de él de temas más serios, como los que aparecen en la película”.

El director, ha manifestado que La habitación de al lado no es solo la película sobre una mujer que está a punto de morir, sino también de una sociedad que está en estado descomposición. “Representa un poco lo que ocurre en los Estados Unidos, con ese ascenso de la ultraderecha, con el auge del fanatismo, que te hace replantearte la fe en el ser humano. Pero creo que hay que reivindicar la empatía, es una palabra que se está repitiendo mucho en este festival y creo que es importante o, lo que es lo mismo,, acompañar a las personas cuando lo necesitan y hacer lo mejor que podamos las cosas”, ha manifestado. “Abrir los brazos a lo diferente. Creo que tenemos que cambiar nuestra percepción al respecto. Los inmigrantes no son ‘invasores’, como nos quieren hacer creer, no se puede tratar así a los niños que viene de África. Somos una sociedad envejecida y ellos podrían ser fundamentales para revitalizarla. Los inmigrantes deberían ser bienvenidos, haría mejor a nuestro país. De eso va mi película, de ser generosos con los demás”.