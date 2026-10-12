Luis Miguel Ramis, destituido como entrenador de Osasuna

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Pamplona, 12 oct (EFE).- El entrenador del Osasuna, Luis Miguel Ramis, no continuará más tiempo al frente del primer equipo, según informó este lunes en un comunicado el club.

La decisión se adoptó este lunes por la mañana en una reunión de la junta directiva, en la que se refrendó el criterio de la dirección deportiva.

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También finalizarán su etapa en la entidad los miembros de su equipo de trabajo José Manuel Gil, Iván Madroño, Miguel Ángel Fernández y José Fajardo. EFE