Yaser Asprilla amplía su ventaja con su cuarto gol

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Madrid, 6 sep (EFE).- El colombiano Yaser Asprilla, delantero del Girona, marcó su cuarto gol en esta temporada para seguir al frente de la tabla de anotadores de LaLiga Hypermotion, con dos tantos de ventaja sobre sus inmediatos perseguidores.

Dos dianas suman Nacho Quintana y Hugo López (Andorra); Ousmane Camara (Castellón); Álex Forés (Burgos); Álvaro Marín y Bernard Somuah (Celta Fortuna); Taisei Miyashiro (Las Palmas); Gorka Gorosabel (Real Sociedad B) y Enric Gallego (Tenerife).

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- Clasificación tras la 4ª jornada:

- Con 4 goles: Yaser Asprilla (COL).

- Con 2 goles: Nacho Quintana y Hugo López (Andorra); Álex Forés (Burgos); Ousmane Camara (GUI), Álvaro Marín y Bernard Somuah (Celta Fortuna); Taisei Miyashiro (Las Palmas); Gorka Gorosabel (Real Sociedad B) y Enric Gallego (Tenerife).

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- Con 1 gol: San Bartolomé y Bernabeu (Albacete); Jordi Cano, Carrique (FRA) y Álex Calvo (Andorra); Federico Bonini (ITA), Stefan Dzodic (FRA), Javier Muñoz, Miguel de la Fuente, Leo Baptistao (BRA) y Nico Melamed (Almería); Llabrés, Curro Sánchez (1p) y David González (Burgos); Ibon Sánchez, Izeta (1p), Javi Castro y Antoñito (Cádiz); Fran Castillo, Israel Suero y Pablo Santiago (Castellón); Óscar Marcos, Adria Capde y Andrés Antanon (Celta Fortuna); Escobar (Ceuta); Diarra (MLI), Víctor, Diego Percan, Diego Bri y Eder García (Córdoba); Jon Bautista, Aleix Garrido, Iván Gil, Adu Ares, Jon Guruzeta y Álvaro Rodríguez (Eibar); Guillermo Macho y Mariano Carmona (Eldense); Abel Ruiz, Carles Pérez, Fran Beltrán, Izan y Jastin García (POR) (Girona); Pedro Alemán, Jorge Pascual, Alejandro Marqués (VEN) y Bourama (Granada); Jesé Rodríguez, Manu Fuster, Iván Jaime y Sandro Ramírez (Las Palmas); Miguel Atienza, Naim y Gharbi (TUN) (Leganés); Pablo Torre, Adam Buksa (POL), Álex Sala, Adrián Fuentes y Raíllo (Mallorca); Pablo Sáenz (Oviedo); Javier Soroeta, Mariezkurrena y Gorka Carrera (Real Sociedad B); Gioacchini (USA) (Sabadell); Otero y Sarco (ARG) (Sporting de Gijón); Jesús Álvarez, Fabricio (BRA) y Chapela (Tenerife); Luis Chacón (Valladolid).

En propia puerta: Arnau Puigmal (Mallorca, contra Granada); Diego Alende (Andorra, contra Valladolid); Chirino (Almería, contra Cádiz). EFE