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Scott McLaughlin gana en Laguna Seca y Palou celebra el título con homenaje a Zanardi

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Chicago (EE.UU.), 6 sep (EFE).- El neozelandés Scott McLaughlin, del Team Penske, triunfó este domingo en Laguna Seca (California) en la última carrera de la temporada de la IndyCar, en la que el español Álex Palou, de Chip Ganassi y ya campeón, acabó octavo y homenajeó con un coche especial al legendario piloto italiano Alex Zanardi, fallecido este año.

McLaughlin zanjó una racha de 35 carreras sin victorias que se remontaba a Milwaukee 2024 y acabó por delante de Kyle Kirkwood, de Andretti, y de Alexander Rossi, de ECR.

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Palou se coronó campeón de la IndyCar por quinta vez en su carrera y por cuarta consecutiva la semana pasada en la doble carrera de Milwaukee.

El español vivió sin presión alguna la prueba que puso fin a la temporada 2026 de la IndyCar, que también sirvió para homenajear a una leyenda de la IndyCar, el italiano Alex Zanardi.

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El circuito rebautizó oficialmente su célebre Sacacorchos como 'The Zanardi Corkscrew' y Chip Ganassi Racing recuperó en el coche de Álex Palou la decoración histórica del rayo asociada al italiano.

"Corremos en memoria de Alex Zanardi. Corremos en Laguna, su lugar, su curva", dijo Palou antes de la carrera.

McLaughlin salía desde la pole y selló una victoria importante para cortar su mala racha. Fue la octava de su trayectoria en la IndyCar.

Palou fue celebrado por su equipo al bajar del monoplaza y puso las manos en el trofeo de campeón. Acabó con 631 puntos en la clasificación general, con 86 de ventaja sobre Kirkwood, 96 sobre el danés Christian Lundgaard y 109 sobre el mexicano Pato O'Ward. EFE

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