Puigdemont ve como una "tragedia" la victoria electoral de AfD en Sajonia-Anhalt: "Me da pena por Alemania y por Europa"

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El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha valorado la victoria electoral del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt como una "tragedia". "Me da pena por Alemania y por Europa", ha lamentado.

"La indiscutible victoria del AfD en Sajonia-Anhalt es fruto de una larga cadena de irresponsabilidades en la que todo el mundo tiene una parte de la culpa. La noticia me parece una tragedia", ha señalado este domingo Puigdemont a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

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Así se ha expresado después de que AfD haya ganado las elecciones regionales celebradas hoy en el estado alemán de Sajonia-Anhalt, aunque sin los votos suficientes para gobernar en solitario, con lo que se abre la puerta a la formación de un gobierno apoyado por el resto de formaciones políticas.

Para el expresidente de la Generalitat, el objetivo de la victoria de AfD es "la sustitución de la democracia por un modelo postdemocrático con menos deliberación, más autoritarismo y más violencia social; que pasa por parecer mucho más eficaz en la gestión de los problemas sin tener que preocuparse de minorías, disidentes, derechos fundamentales y otros "obstáculos" que frenan el progreso".

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"El modelo chino, el modelo de Trump, el de Putin, pero también el de aquellos gobiernos democráticos que en los últimos años han endurecido sus legislaciones sobre seguridad nacional para permitir prácticas autoritarias y contrarias al Estado de derecho; que han descuidado los valores democráticos y los han puesto jerárquicamente por debajo del interés del negocio que hacen precisamente con países gobernados por autócratas y criminales", ha abundado.

"LO QUE HA PASADO EN SAJONIA-ANHALT ES UN AVISO MUY SERIO"

En este sentido, ha advertido que lo que ha pasado en Sajonia-Anhalt es "un aviso muy serio", no por el "profundo revés" que, a su juicio, acaban de sufrir los partidos y las administraciones, sino por "la misma idea de democracia, que después de proporcionar décadas de paz y prosperidad a millones de europeos es objeto de una calculada estrategia para derrocarla, precisamente ahora que presenta síntomas de fatiga y en la que haría falta una regeneración basada en sus principios, en sus raíces fundacionales".

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Puigdemont ha criticado así la ética de AfD, avisando de que, "si la tiene", se trata de una ética que "cuestiona abiertamente" el concepto de democracia. Así, ha indicado que no siente "pena" por la conservadora Unión Demócrata Cristiana (CDU) --que ha quedado en segundo lugar--, alegando que "han demostrado que los principios democráticos le han hecho mucha falta y han preferido hacer de lacayos del postfranquismo español del PP antes de escuchar el ruego de millones de demócratas europeos de Cataluña".

"Me da pena por Alemania, que es un país que quiero y admiro, y por Europa, que es un proyecto por el que vale la pena luchar siempre, en las verdes y en las maduras", ha concluido.

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LA CONSERVADORA CDU PIERDE LA MITAD DE SU APOYO ELECTORAL

En concreto, AfD habría logrado un 44% de los votos, según la última proyección elaborada sobre voto real por Infratest Dimap para la televisión pública alemana ARD, lo que se traduciría en 39 escaños, por debajo de los 42 asientos que garantizan una mayoría absoluta en el parlamento regional.

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Por detrás de AfD se situaría la conservadora Unión Demócrata Cristiana (CDU) con un 17,8% de apoyo (19,3 puntos menos que en las últimas elecciones), lo que se traduciría en unos 16 representantes.

En el tercer puesto estarían igualados el histórico Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) y La Izquierda (en torno al 9% y 8 escaños cada uno), seguidos de Los Verdes (8,7% y también 8 representantes), mientras que en sexto puesto estaría Alianza Sahra Wagenknecht (BSW, 5,1%), por delante del Partido Liberal Demócrata (FDP, 2,4%). El mínimo para obtener reperesentación es del 5%.

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La tasa de participación ha sido una de las principales noticias de la jornada, con un 80%, muy por encima del 60,3% de las elecciones regionales de 2021.