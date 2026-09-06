Michelsen deja al argentino Etcheverry sin cuartos de final en Nueva York

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Chicago (EE.UU.), 6 sep (EFE).- El estadounidense Alex Michelsen se impuso este domingo por 7-6(8), 6-4 y 6-4 al argentino Tomás Etcheverry y le negó el pase a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.

Michelsen, número 46 del mundo, eliminó a Etcheverry, número 32, y prolongó su gran momento de forma en un torneo en el que sigue sin perder un set.

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El estadounidense será rival de uno entre el ruso Daniil Medvedev y el estadounidense Frances Tiafoe.

Etcheverry llegaba a esta tras eliminar en la anterior a su compatriota Mariano Navone. EFE