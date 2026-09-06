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Marcos Fernández: "Nos vamos insatisfechos con el empate"

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Cornellà de Llobregat (Barcelona), 6 sep (EFE).- El delantero del Espanyol Marcos Fernández ha afirmado, tras empatar contra el Sevilla (1-1) en el RCDE Stadium, que tanto sus compañeros como él se van "un poco insatisfechos" con el resultado, ya que querían "los tres puntos y más en casa".

El futbolista, en declaraciones a DAZN, ha destacado la capacidad de reacción del equipo: "Tal y como se han puesto las cosas, por lo menos hemos sacado un punto. Seguimos sumando, se ha visto que el bloque sabe dar la vuelta a los partidos". De hecho, él mismo ha sido el autor del 1-1 en el minuto 98.

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Marcos Fernández ha considerado que el Espanyol ha estado "muy bien" en la segunda parte, a partir de que el Sevilla se ha quedado con diez después de la expulsión de Sangante en el 58. "Nos ha faltado simplemente acabar de materializar las jugadas", ha reflexionado.

El atacante, además, ha señalado que, según su criterio, no ha interferido en la jugada del gol de su compañero Omar El Hilali en el minuto 58 por fuera de juego: "Eso condiciona un poco porque se te abre el marcador y se te pone todo mucho más de cara, pero bueno, hemos sabido tirar de pundonor".

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Por otra parte, el futbolista ha celebrado su gol mostrando un mensaje a favor de Ceuta en su camiseta interior: 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende'. "El año pasado (Ceuta) me dio la oportunidad de estar en el fútbol profesional. Me acogieron como si fuese uno más", ha comentado.

Marcos Fernández ha añadido que considera "una pena" la situación que está viviendo la ciudad autónoma: "Espero que se pueda resolver lo antes posible y que se pueda volver a la normalidad. Desde aquí mandarles todo mi ánimo y decirles que sigan con la unión que han tenido, que es de admirar". EFE

dpb/jl

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