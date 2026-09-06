Manolo González, sobre el tanto anulado a El Hilai: "Nadie lo entiende muy bien"

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Cornellà de Llobregat (Barcelona), 6 sep (EFE).- El entrenador del Espanyol, Manolo González, ha apuntado, tras empatar contra el Sevilla en el RCDE Stadium, que "nadie entiende muy bien por qué han anulado" el 1-0 de Omar El Hilali y ha reconocido que "llega un punto" en el que "no sabemos muy bien qué es o no fuera de juego".

El técnico, en rueda de prensa, ha desvelado que la explicación para anular el gol de Omar El Hilali por fuera de juego del ariete blanquiazul Marcos Fernández es "porque estaba en la trayectoria y ya está". González ha apuntado que incluso en situaciones similares "pinta de un modo diferente de una semana a otra".

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El preparador ha confesado que el gol anulado a Omar El Hilali por fuera de juego ha afectado más que el 0-1 de Stassin en el 85: "Sí, porque es una jugada de mucho mérito de Javi Hernández, que saca un centro muy bien, y Omar llega muy bien. El partido se te pone de cara con el 1-0 y ellos ya se tienen que abrir".

Respecto a la expulsión de Sangante en el minuto 58, el gallego ha asegurado que es "clara". "Por mucho que toque el balón, toca al jugador, porque sino Roberto Fernández se queda delante del portero", ha detallado.

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González ha aplaudido el rendimiento de Marcos Fernández, autor del gol del empate en el minuto 98. "Le hemos puesto por este motivo, queríamos dos delanteros. El cambio iba igual antes de la expulsión de Sangante. Queríamos más presencia en el área y Marcos te la puede dar", ha desgranado.

Por otra parte, González ha apuntado que el equipo ha tenido "quizá demasiada calma" en la primera parte. "La pelota debería haber ido más rápido. Pienso que deberíamos haber movido más rápido al rival", ha analizado, insistiendo en la importancia de incrementar la circulación del balón.

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El entrenado ha confesado que es "urgente" solucionar los problemas de la salida: "Una cosa es querer jugar, ser un equipo que proponga y tener la pelota y otra es equivocarnos como hemos hecho hoy. Tengo bastante claro lo que hay que tocar a nivel ofensivo esta semana, ya". EFE

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