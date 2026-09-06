Luis García Plaza: "Le da a la pelota, es que no es roja"

Guardar

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 6 sep (EFE).- El entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, ha afirmado tras empatar contra el Espanyol en el RCDE Stadium (1-1) que Sangante, en la acción en la que ha sido expulsado en el minuto 58, "le da a la pelota, es que no es roja".

El técnico, en rueda de prensa, ha insistido en que no hay "ninguna interpretación" en una acción que, ha repetido, "está clara". "Después de dar al balón no puede quitarse de en medio, no puede desaparecer. Hay demasiadas complicaciones, el fútbol para mí es más sencillo", ha comentado.

PUBLICIDAD

Luis García ha lamentado la decisión arbitral: "Ya está, no pasa nada. Ha sido una pena porque se nos ha ido el partido en el último minuto".

El entrenador, por otra parte, ha considerado, al margen de decisiones arbitrales en las que no ha querido profundizar, que ha sido "un partido tácticamente muy rico". "Nos han superado al principio, pero hemos ajustado muy bien a partir del cuarto de hora", ha analizado.

PUBLICIDAD

Luis García ha ensalzado el trabajo de sus futbolistas: "Con diez, hemos hecho un partidazo. No es sólo el gol (de Stassin en el 85), podríamos haber hecho el 0-1 antes".

Respecto al gol de Marcos Fernández el minuto 98, el responsable del banquillo del Sevilla se ha mostrado crítico. "Lo meten de una manera rara, no nos podemos defender en LaLiga así, en la última jugada. Es un error que debemos corregir", ha explicado.

PUBLICIDAD

Por otra parte, Luis García ha avanzado que ahora, tras el cierre del mercado de fichajes, "empieza otra liga". "Los que tengo son los mejores y con ellos tengo que sacar el rendimiento. Estamos viendo un Sevilla que compite en cada partido. Primera es muy dura y se pasan rachas muy malas", ha reivindicado. EFE

dpb/jl