Liderato de Filipe Luis y Roma, hazaña de Karius y pulso City-Arsenal por la cima

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Iñaki Dufour

Madrid, 6 sep (EFE).- El Bayern Múnich ya no es líder de repente, sin gol ni autoridad en su visita al Schalke 04 y Loris Karius, convertido en figura de la hazaña del 0-0 del Schalke 04 en Alemania, mientras Filipe Luis y su Mónaco dominan la liga francesa contra el PSG; el Roma lidera la Serie A y el Manchester City y el Arsenal sostienen el pulso en Inglaterra con pleno de nueve puntos y los ‘Gunners’ ganadores por 2-1 ante el Chelsea.

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El impacto de Filipe en Francia es total en tan solo tres jornadas. No solo porque es el líder, el único de los 18 equipos con tres triunfos en otras tantas jornadas, sino porque fue más allá el viernes con una victoria sufrida, como no podría ser de otra forma, pero con el mérito de levantar un 1-0 al París Saint-Germain para ganar en el Parque de los Príncipes.

Son palabras mayores, por muchos matices en el partido y el marcador, lejos de lo que sucedió realmente en el juego y en las ocasiones, pero fiel al factor más decisivo de todos en el fútbol: la pegada en ataque. Y ahí, el Mónaco fue incontestable. Con apenas un 0,51 de goles esperados marcó dos tantos. El PSG, con 2,24, solo anotó uno. Efectividad.

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Es un motivo de preocupación serio para el equipo de Luis Enrique Martínez, que no ha ganado aún en tres partidos de liga y perdió la Supercopa de Francia. Son dos de nueve puntos en el campeonato, a siete del líder, para quedarse en una posición impropia de todo su poder y nivel. Es decimocuarto. Y asoma la Liga de Campeones ya el miércoles.

La remontada del Inter al Nápoles, ya seis puntos por detrás suyo, llevó la firma de Lautaro Martínez. Con un 0-2 en contra en el minuto 53, dos goles del delantero argentino más uno de Marcus Thuram, los dos últimos concentrados entre los minutos 82 y 91, cambiaron el devenir del encuentro y mantienen entre los mejores al vigente campeón, antes de su visita al Real Madrid en la primera cita de la Liga de Campeones.

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Pero el líder es el Roma, que también volteó un marcador adverso, cuando apenas restaban cinco minutos para el final. Mario Hermoso surgió para el 1-1 en el 89. Y Matías Soule para el 2-1 en el 92 para doblegar al Atalanta y mantener a su equipo en la primera posición. A la espera del Lazio, que juega el lunes en Udine, sólo ellos dos suman pleno.

Porque el Milan, cuando se sentía ganador, entregó un empate en Turín. El 0-1 fue en el minuto 69 de Alphadjo Cisse, pero el remate en el 92 de Federico Gatti, cuando el Juventus presionaba para conseguir la igualada, estableció las tablas. Los dos tienen siete puntos, en el segundo escalón de la tabla, junto al Como, que venció 1-4 en Génova.

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La Bundesliga alemana no está liderada por el Bayern Múnich. No es un hecho menor, por más que acabe de empezar el torneo. Desde el 1 de septiembre de 2024, hace dos años y 67 jornadas sucesivas, el conjunto bávaro había dominado la clasificación sin alteración alguna, hasta este sábado.

Hasta que Loris Karius, magnífico en dos paradas decisivas, y el Schalke 04 aguantaron a Harry Kane, Luis Díaz, Michael Olise, Jamal Musiala -en su retorno a la competición tras los dos desmayos de la pretemporada por una disfunción neurológica- para reducirlo a un 0-0 entre la fiesta en Gelsenkirchen.

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Hay cinco equipos que lo sobrepasan en la tabla en la actualidad. Cuatro, con pleno. El primero de todos es el Augsburgo, que goleó 1-4 al Eintracht Francfort; el segundo es el Friburgo, ganador por 0-1 frente al Paderborn; el tercero es el Borussia Dortmund, que no jugó a nada durante una hora contra el Hoffenheim, pero le remontó un 2-0 (2-3); y el cuatro es el Elversberg, en su primera experiencia en la Bundesliga, con una victoria por 3-4 ante el Borussia Moenchengladbach, al que remontó un 3-1. El quinto, ya sin pleno es el Mainz, que suma los mismos cuatro puntos que el Bayern, con mejor balance.

Los plenos de puntos en Inglaterra en la tercera jornada se reducen a dos: al Manchester City, que doblegó 1-0 al Coventry con el tercer gol en tres encuentros de Erling Haaland, y al Arsenal, que remontó al Chelsea (2-1), en el duelo entre Mikel Arteta y Xabi Alonso, ganado por los ‘gunners’, con los goles de Kai Havertz y Martin Odegaard. Nueve de nueve.

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El bloque de Xabi Alonso se queda con seis. El Liverpool suma cinco. Tras dos empates seguidos, Andoni Iraola ya vence con los ‘reds’. Lo necesitaba. Fue por 0-2 al Ipswich. Los dos goles fueron de Alexander Isak, cuyo segundo año en el club exige una reválida contundente. Solo ha marcado seis goles en 17 partidos, aunque tres de ellos corresponden a los tres de este curso. En los dos tantos, además, intervino Cody Gakpo.

El Manchester United tiene cuatro puntos. Ha perdido un partido, ha ganado otro y ha empatado otro, por ese orden. La igualada correspondió a este domingo frente al invicto Everton, que selló el 2-2 en el minuto 96, por medio de Ainsley Maitland-Niles.

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Aún no han marcado un gol ni el Aston Villa, que sumó su primer punto con un 0-0 frente al sorprendente e invicto Hull City, tercero en la clasificación; ni el Tottenham, que también inauguró su producción en este curso con un 0-0 frente al Nottingham Forest. Se han gastado más de 300 millones de euros los dos en el mercado de verano. EFE

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