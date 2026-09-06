Las frases de la cuarta jornada: "Pensaba que venía la ambulancia"

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Madrid, 6 sep (EFE).-

-- JOSÉ MOURINHO (REAL MADRID), define a sus jugadores por la falta de picardía que tuvieron ante el Betis: "No tengo nada que reprochar nada a ningún jugador. Lo han dado todo. ¿Naif? En el sentido de que los jugadores por poca cosa los jugadores del Betis intentan condicionar el trabajo del árbitro. En el primer minuto pisan a Valverde y se queda de pie. Es digno de un capitán del Real Madrid, pero doy un ejemplo en el otro lado. Ese chico que está 'muerto' delante de mi banquillo (un jugador del Betis). Pensaba que venía la ambulancia. Al final no había ambulancia. Cuando vas a partidos contra equipos que tienen ese tipo de cultura y mentalidad, es un factor en tu contra".

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-- ÁLVARO VALLES (BETIS), después de parar un penalti a Mbappé y celebrarlo efusivamente ante el delantero francés: "Al principio del penalti yo intento descentrarlo un poco hablándole y demás con todo el máximo respeto. Después, con la euforia de querer celebrarlo con la grada, él estaba delante mía y cun compañero se monta encima y me choco un poco con él. Le dije que lo sentía, que no era con él y que era con la grada. Me ha dicho que no pasaba nada y ya está".

-- HANSI FLICK (BARCELONA), tras la exhibición de su equipo en Mestalla (0-5): "Ha sido fantástico, hemos dominado el partido desde el principio. Es lo que quiero ver".

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-- PEDRI GONZÁLEZ (BARCELONA), cierra el debate del '9': "La gente quiere un delantero que marque 40 goles, pero tenemos a Raphinha, Lamine...".

-- CARLOS CORBERÁN (VALENCIA), goleado por el Barcelona (0-5) y último en la clasificación: "Es una situación que nos deja todos tocados, pero tampoco nos deja hundidos. Es una situación difícil, pero vamos a buscar soluciones como equipo, con honestidad y trabajo".

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-- DIEGO SIMEONE (ATLÉTICO DE MADRID), se autoinculpa tras caer en San Mamés 3-0 con dos goles en los minutos 46 y 48: "El Athletic aprovechó ese momento de desconexión, ganaron el partido justamente. El partido estaba siendo muy bueno de cara al segundo tiempo, pero no resolvimos bien en dos minutos. Responsabilidad del cuerpo técnico por no darle la situación para que lo resolvieran. El cuerpo técnico no pudo transmitir lo que necesitaban".

-- EDIN TERCIC (ATHLETIC), después de ganar al Atlético de Madrid: "No es mi Athletic, es nuestro Athletic y lo que la gente quiere ver".

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-- QUIQUE SÁNCHEZ FLORES (ALAVÉS), tras ganar 5-2 a Osasuna y colocarse segundo en la clasificación: "Cuando hay felicidad hay que desbordarla y hay que disfrutarla. La vida es un baile y el baile hay que hacerlo. Estamos en un momento buenísimo y hay que pensar en positivo".

-- ANTONIO HIDALGO (DEPORTIVO), tras superar al Villarreal 2-3: "Hemos conseguido una victoria brutal ante un gran equipo. Es muy largo, queda menos para la salvación, aún faltan muchos puntos para el objetivo de la permanencia.

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-- BEÑAT SAN JOSÉ (RAYO VALLECANO), analiza la actuación de Sergio Camello, autor de un doblete ante el Racing: "Lleva el ADN de nuestro estilo de juego. Es un nueve que te puede meter un gol o asistir y también puede hacer de falso nueve o de diez para genera superioridad entre líneas. Tiene que seguir trabajando porque sabe que le voy a exigir todavía más". EFE