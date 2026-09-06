Herido grave por agresión con arma blanca en el distrito de Vallecas en Madrid

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Madrid, 7 sep (EFE).- Un varón de 49 años ha resultado herido de gravedad por agresión con arma blanca sobre las 00:24 de esta noche en la Avenida de la Albufera del distrito madrileño de Vallecas, según ha informado Emergencias Madrid.

Los sanitarios del SAMUR-Protección Civil han atendido a un hombre de 49 años que ha sufrido una herida por arma blanca en zona abdominal con evisceración.

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Al herido que ha entrado en parada cardiorespiratoria, le han tenido que realizar maniobras de resucitación durante su traslado al hospital, donde ha llegado en estado crítico.

La Policía Nacional se ha encargado de la investigación del suceso y Policía de Madrid ha escoltado el convoy hasta el centro hospitalario. EFE