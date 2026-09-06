Estados Unidos, a recuperar sensaciones ante la República Checa tras el susto ante Italia

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Berlín 06 sep (EFE).- Estados Unidos se aseguró este domingo la primera plaza del grupo D tras imponerse a Italia por 52 a 55 y este lunes la candidata al título cierra la fase inicial de la Copa del Mundo femenina de Berlín con un choque intrascendente a nivel de clasificación ante la República Checa.

Sin embargo, el duelo tendrá un importante valor emocional para un 'Team USA' que se vio contra las cuerdas ante la férrea defensa de Italia.

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Tras mostrarse muy superior a China (94-61), el equipo de Kara Lawson no mostró la misma cara ante las ‘azzurri’ y sufrió para imponerse con unas cifras de acierto muy alejadas a las habituales: 15 de 44 en tiros de dos y 1 de 12 en tiros de tres.

Esta vez, el oponente será una República Checa que tras caer ante Italia y ante China, en la prórroga, se ha quedado sin opciones de clasificación.

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La jugadora del Casademont Zaragoza, Veronica Vorackova, ha sido la mejor jugadora por parte del conjunto checo con una media de 13.5 puntos, 6 rebotes y 16.5 de valoración en los dos encuentros disputados.

Tras una cita en la las grandes estrellas no brillaron, Estados Unidos necesita este partido para seguir cogiendo sensaciones de cara a los cruces.

Después de la cita ante la República Checa, las estadounidenses tendrán descanso hasta el jueves, día en el que jugarán en el último turno de la jornada ante uno de estos posibles rivales: Bélgica, Australia, Alemania, España, Japón o Mali. EFE

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