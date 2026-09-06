El Madrid cede un empate, el Atlético gana con paciencia y el Athletic resiste con diez

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Redacción deportes, 6 sep (EFE).- El Real Madrid no pasó del empate sin goles este domingo ante el Eibar (0-0), en el cierre de la segunda jornada, en la que el Atlético de Madrid logró un trabajado triunfo ante el Alavés (1-0) y el Athletic Club se impuso al Logroño United (0-1) pese a jugar en inferioridad numérica desde el minuto 15.

El conjunto blanco, subcampeón la pasada temporada, cedió sus primeros puntos del curso ante un Eibar que resistió el dominio local y mantuvo su portería a cero. El equipo dirigido por Pau Quesada tuvo las mejores ocasiones y reclamó incluso un posible penalti sobre Yasmine Zouhir, pero fue incapaz de superar el entramado defensivo del conjunto armero.

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El resultado supone el primer tropiezo del Real Madrid en una temporada en la que aspira a competir por el título con el Barcelona, que el sábado goleó al Sevilla (0-4).

El Atlético, por su parte, tuvo que esperar hasta los últimos minutos para sumar sus primeros tres puntos y olvidar la derrota en el derbi ante el Real Madrid de la jornada inaugural. Las rojiblancas dominaron y acumularon ocasiones, aunque se encontraron con el larguero, que repelió un penalti lanzado por Fiamma en el minuto 12, y con una inspirada Sofía Fuentes.

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La guardameta del Alavés sostuvo a su equipo con hasta cinco intervenciones de mérito y mantuvo el empate hasta el tramo final. Cuando el 0-0 parecía definitivo, Luany apareció por la banda derecha para poner un centro al área que Synne Jensen convirtió en el 1-0 en el minuto 89.

También terminó en tablas el duelo entre el Deportivo Abanca y el Costa Adeje Tenerife (0-0), en un encuentro intenso y con alternativas. El conjunto local llevó la iniciativa durante buena parte de la primera mitad, mientras que el equipo gallego mejoró tras el descanso.

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La expulsión de Carla Castiñeiras en el minuto 83 permitió al conjunto tinerfeño dominar los minutos finales, pero Andrea Tarazona, guardameta visitante, sostuvo el empate con dos intervenciones decisivas. Ambos equipos sumaron así su primer punto de la temporada.

En Las Gaunas, el Athletic Club frenó el prometedor inicio del Logroño United al imponerse por 0-1 pese a quedarse con diez jugadoras desde el minuto 15 por la expulsión de Landaluze.

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El gol de Maddi Torre, en el minuto 34, fue suficiente para que el conjunto vasco se llevara los tres puntos. El Logroño United dispuso de ocasiones por medio de Mía Asenjo, Falfán y Mawete, pero no logró superar a Adriana Nanclares y acabó cediendo ante un Athletic que supo resistir en inferioridad. EFE

avm/jl