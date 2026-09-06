El Fiorentina destituye a Grosso tras perder sus tres primeros partidos de liga

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Roma, 6 sep (EFE).- El Fiorentina destituyó este domingo a Fabio Grosso como entrenador después de un inicio de temporada marcado por las tres derrotas consecutivas en las tres primeras jornadas de la Serie A, según informó el club 'viola'.

Grosso, campeón del mundo con Italia en 2006, asumió el puesto tras la salida de Paolo Vanoli, que había conseguido la permanencia del Fiorentina después de hacerse cargo del equipo a mitad de la pasada temporada.

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El técnico no pudo sumar ningún punto en las tres primeras jornadas de Serie A.

El Fiorentina perdió por 4-0 ante el Roma en su estreno en el Estadio Olímpico romano, antes de caer en casa por 0-3 frente al Frosinone, recién ascendido a la máxima categoría italiana, el día que el club festejó su centenario.

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La crisis se agravó con la tercera derrota este sábado ante el Torino, que se impuso por 1-2 en el estadio Artemio Franchi.

El equipo de Grosso cerró así las tres primeras jornadas con nueve goles encajados y solo uno marcado.

El exjugador inició su carrera como entrenador en las categorías inferiores del Juventus y posteriormente dirigió, entre otros, al Bari, Olympique de Lyon, Frosinone y Sassuolo. Con estos dos últimos equipos logró sendos ascensos a la Serie A.

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El Fiorentina no ha informado todavía quién se hará cargo del equipo. EFE