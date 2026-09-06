El Castellón recupera la cima, el Eibar enlaza tres triunfos y Asprilla impulsa al Girona

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Madrid, 6 sep (EFE).- Entre los vaivenes cada vez más propios de LaLiga Hypermotion, el cambio de líder es una constante, ahora con el Castellón en la cima por su victoria por 2-0 contra el Albacete y por la derrota del Granada por 3-0 con el Eibar, cuyo subidón en la clasificación es formidable, el único de todos que ha enlazado por ahora tres victorias, igual que la aportación goleadora de Yaser Asprilla, que impulsa al Girona.

Nadie alcanza los diez puntos del Castellón, uno de los dos únicos equipos de la categoría que aún no han perdido, junto al Leganés. Ousmane Camara, goleador y asistente, marcó la diferencia, junto a Israel Suero, autor del 2-0. Los dos goles los concentró en el inicio de la segunda parte para dejar sin nada al Albacete. Cero puntos. Tampoco ha sumado el Ceuta, derrotado por cuarta semana seguida, por el Cela Fortuna.

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Tras el Castellón avanza el Eibar. Derrotado en la primera cita, lo gana todo desde entonces. Su racha de tres triunfos consecutivo es la mejor de todos los equipos de la división de plata hasta ahora en esta campaña. La magnitud de su escalada en la tabla, ya en la segunda posición, la agranda su victoria por 3-0 ante el Granada, líder hasta ahora.

Iván Gil, Adu Ares y Jon Guruzeta acabaron con la secuencia invita del equipo andaluz, al que han sobrepasado no sólo el Eibar y el Castellón, sino también el Leganés, tercero y que empató a cero con Las Palmas el viernes, en el estreno sin goles de Álvaro Morata, y el Girona, que doblegó 0-2 al Sporting de Gijón, además del Celta y el Mallorca. El club balear no pasó de empate con el Eldense, tras la destitución de Claudio Barragán.

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En el Girona, Yaser Asprilla no para de marcar goles en este curso. Ya son cuatro en otros tantos partidos para el delantero colombiano. La reacción de su equipo va al mismo ritmo que el acierto del atacante, crucial en el avance de su conjunto: suma dos victorias consecutivas, por 5-2 a Las Palmas y, este sábado, por 0-2 al Sporting de Gijón, que no había perdido ningún encuentro hasta ahora. Uno de los goles en El Molinón fue suyo.

Desde sus tiempos en el Watford inglés, antes de su fichaje por el Girona para la campaña 2024-25, no había marcado tantos goles ni siquiera en una temporada completa. Entonces, en 2023-24, cerró el curso con seis tantos. Ahora suma tan solo uno menos con 40 partidos menos de los que disputó entonces. Ahora lidera al Girona. Ya es cuarto.

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También superó el Tenerife al Granada. El equipo canario es séptimo por segunda jornada seguida sin ganar, con el 1-1 del sábado ante la Real Sociedad B. También igualaron sin goles el Burgos y el Oviedo, ambos con cinco puntos, la mitad que el líder, con diez.

El Almería y el Valladolid reaccionaron. Lo necesitaban los dos. El conjunto blanquivioleta logró su primera victoria frente al Andorra (1-0), con el gol en propia puerta de Diego Alende. El rojiblanco, entre tanto, reencontró el triunfo después de dos derrotas seguidas, con un 3-2 al Cádiz, que se queda al borde de nuevo a la zona de descenso, con los mismos tres puntos que el Córdoba, que este lunes completa la jornada contra el Sabadell en Cataluña. EFE

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