El Alavés firma el mejor inicio liguero de su historia

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Vitoria, 6 sep (EFE).- El Deportivo Alavés firmó este domingo el mejor inicio liguero de su historia, con un 5-2 ante Osasuna, para sumar 10 puntos de 12 posibles que le colocan en segunda posición de la clasificación de LaLiga EA Sports.

En las tres primeras jornadas, los alavesistas lograron igualar las cifras de la entidad en dos temporadas diferentes. Ahora vuelve a marcar un nuevo hito y lo hace con cinco goles en casa, algo que no ocurría en Primera División desde 2001.

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En aquel partido, el Glorioso superó al Racing de Santander por 5-1 en la jornada 33 del curso 2000-01.

En el duelo de este domingo además, Lucas Boyé anotó tres goles, algo que no ocurría en Mendizorroza desde la temporada 2005-06.

En la tercera jornada el brasileño Nené anotó los tres goles del Alavés pero no sirvieron para llevarse el triunfo porque los vascos perdieron 3-4 ante el Getafe. EFE

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