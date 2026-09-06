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EE.UU. sufre pero pasa a cuartos; Australia y Bélgica se juegan la primera plaza del C

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Berlín, 06 sep (EFE).- Italia rozó la proeza y a punto estuvo de dar la gran sorpresa en la tercera jornada del Mundial femenino de Berlín al plantarle cara a la gran favorita, Estados Unidos, que sufrió para imponerse a las ‘azzurri’ (52-53).

Al imponerse a China y a Italia, el ‘Team USA’ se enfrenta este lunes en un partido con poco en juego a una República Checa ya eliminada después de que se le escapara el duelo ante la selección china en la prórroga (74-70).

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Shuyu Yang fue la heroína del cuadro asiático al anotar la bandeja del triunfo y finalizar la cita con 18 puntos, 5 asistencias y 16 de valoración.

En el grupo C, Australia se impuso a Turquía con solidez (71-87) y bajo el liderazgo de su capitana, Ezi Magbegor, que con 21 puntos y 20 de valoración dominó el interior de la zona.

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Por su parte, Bélgica superó a Puerto Rico con una tímida Emma Messeman pero con un gran desempeño de sus exteriores Julie Allemand, Julie Vanloo y Maxuella Lisowa Mbaka.

Así, este lunes Australia y Bélgica jugarán uno de los partidos del día (11:30 CET) al disputarse la primera plaza que da acceso directo a los cuartos de final. El perdedor pasará como segundo y tendrá que jugar la clasificación a cuartos. Del mismo modo, Turquía y Puerto Rico se medirán por un billete a dicha fase. EFE

ip/asc

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