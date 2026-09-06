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Alcaraz se entera en directo de que leyó mal el cuadro y su próximo rival será distinto

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Redacción Deportes (EE.UU.), 6 sep (EFE).- El español Carlos Alcaraz fue protagonista este domingo de una curiosa anécdota cuando, entrevistado en directo por Andy Roddick en el Abierto de Estados Unidos, se enteró de que su rival en los cuartos de final será uno entre Ben Shelton y el griego Stefanos Tsitsipas, y no el ganador del cruce Daniil Medvedev-Frances Tiafoe.

"Dios, pensaba que jugaría contra Medvedev o Tiafoe", admitió Alcaraz al contestar a Roddick en la cadena estadounidense ABC, antes de empezar a reír junto al exjugador.

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"Sorpresa, ¡de nada!", le dijo Roddick en directo.

"No había visto bien el cuadro. Seguro voy a ver el partido. Tsitsipas está jugando muy bien, está recuperando confianza. Shelton también está jugando muy bien. Veré el partido, a ver quién gana y estaré preparado", aseguró Alcaraz sonriendo.

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El murciano, defensor del título, eliminó este domingo a Tommy Paul (6-4, 6-3 y 6-4) y será rival de Shelton o Tsitsipas en cuartos. EFE

(foto)

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