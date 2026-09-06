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Alcaraz se da un "notable", una "nota alta", tras ganar a Paul y clasificarse para cuartos

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Nueva York, 6 sep (EFE).- El tenista español Carlos Alcaraz se dio este domingo "un notable", una "nota alta", tras ganar al estadounidense Tommy Paul y acanzar así los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.

"La nota está siendo alta, me estoy dando un notable de momento, en todo el torneo y también en el día de hoy", dijo Alcaraz, que se impuso 6-4, 6-3 y 6-4 al estadounidense.

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Agregó que "aún hay cosas a mejorar" y que quiere "sentirse más cómodo cuando llegue el momento", y recalcó que no vino al torneo con "grandes expectativas".

"Quería ver cómo reaccionaba mi cuerpo y después de cuatro partidos muy buenos sigo con esa mentalidad", señaló.

En ese sentido, afirmó que "es un regalo poder salir a pista" y que en cada partido sale "a disfrutar y dar lo mejor".

Su rival en cuartos será o Ben Shelton, otro estadounidense, o el griego Stefanos Tsitsipas.

"La verdad que me da igual con quién vaya a jugar. Shelton es un jugador muy explosivo. Quien se ponga por delante", afirmó.

Alcaraz afirmó que está "muy feliz" de ver su nivel actual y que Tommy, su rival de hoy, era "una buena referencia".

"Estoy muy feliz por todo lo que he hecho hoy", anotó.

Alcaraz tardó dos horas y 21 minutos para imponerse a Paul y mantenerse invicto contra rivales estadounidenses en los 'grandes'.

El murciano prolongó su racha ante el estadounidense, al que se impuso en los cuatro 'grandes' y también en los Juegos Olímpicos.

Alcaraz disputará este martes su quinto cuarto de final en Flushing Meadows y el decimoquinto en su carrera en los 'grandes'. EFE

(foto)

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