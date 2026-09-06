3-2. El Almería impone su ley

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Almería, 6 sep (EFE).- El Almería volvió a hacerse fuerte en casa como consecuencia de la primera parte eléctrica de los de García Pimienta, que impusieron velocidad y pegada para dejar resuelto el partido ante un Cádiz que comenzó presionando, pero que no fue capaz de encontrar cómo hacerle daño a los rojiblancos.

El Cádiz salió con presión alta, pero el Almería respondió con velocidad, buena ejecución y una salida de balón limpia desde atrás. Dzodic avisó en el minuto 6 y, cuatro minutos después, Quim Junyent conectó con Dozdic para generar otra ocasión.

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En el minuto 12 llegó el 1-0. Junyent y Cipenga participaron en una rápida construcción y el pase terminó en Javi Muñoz, cuyo disparo superó a Ezkieta. El VAR revisó la acción antes de validar el tanto. El Cádiz sufría para progresar y apenas lograba acercarse al área, mientras los locales imponían su ritmo y más ahora.

El Almería quiso aprovechar el golpe y siguió encontrando espacios. Miguel y Baptistao fabricaron una ocasión que acabó con parada de Ezkieta, mientras los rojiblancos recuperaban pronto y salían con rapidez. Cipenga también probó por la izquierda. Sin embargo, el Cádiz encontró el empate en el minuto 24 a balón parado. Cordero puso el saque de esquina al segundo palo y Javi Castro, libre de marca, cabeceó para batir a Andrés Fernández. El conjunto rojiblanco no se descompuso y mantuvo su idea de atacar, buscando profundidad.

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El partido se abrió con la velocidad del Almería. En el 35, Cipenga arrancó desde casi el centro del campo, rompió líneas y atrajo rivales antes de encontrar a Miguel, que culminó la acción con un disparo cruzado. Baptistao volvió a rozar el gol en el 38, pero su lanzamiento salió fuera. El Almería dominaba a partir de sus robos y las transiciones, mientras Cipenga desbordaba con facilidad. En el minuto 43 asistió a Baptistao para el 3-1. La superioridad rojiblanca se hizo evidente y el Cádiz terminó incapaz de contener.

El inicio de la segunda parte pudo favorecer al Cádiz, que introdujo tres cambios en el descanso y buscó reaccionar. Vladys no llegó a rematar una contra y, un minuto después, Miguel falló una ocasión clara para hacer el cuarto.

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El partido mantuvo el ritmo y el Almería siguió fiel a su propuesta, aprovechando los espacios ante un Cádiz roto y sin capacidad para equilibrar el marcador. Izeta, en el 53, cabeceó fuera un centro que le llegó con cierta dificultad, en una nueva tentativa del conjunto amarillo y conservar la ventaja con mucho orden.

El Cádiz, obligado a buscar la portería de Andrés Fernández, consiguió llevar al Almería lejos de la meta de Ezkieta y asumió el control de la posesión durante largos tramos. Sin embargo, al conjunto amarillo le costaba transformar ese dominio en ocasiones claras, con Izeta como principal referencia para intentar finalizar las jugadas.

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El Almería recurrió a los cambios para recuperar profundidad y velocidad, especialmente con la entrada de Adrián Embarba, aunque el balón continuó en poder del equipo de Celades, pese a la presión del Cádiz aún.

En el tramo final, el Cádiz encontró motivos para creer en una remontada que hasta entonces había parecido lejana. En el minuto 84, Borja Vázquez obligó a Andrés Fernández a despejar por encima del larguero un disparo peligroso. El Almería había reducido su intensidad ofensiva y el conjunto de Celades aprovechó la situación para avanzar metros y generar inquietud. Poco después, un centro desde la derecha no encontró rematador, aunque volvió a encender las alarmas y permitió a los rojiblancos vivir un final con cierto sufrimiento hasta el pitido final, con el gol de Chirino en propia puerta.

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Ficha técnica

3 - Almería: Andrés Fernández; Luna (Chirino, m. 75), Ely, Bonini, Lelo (Álex Muñoz, m. 63); Dzodic, Junyent; Baptistao (Embarba, m. 63), Javi Muñoz, Cipenga (Sola, m. 75), y Miguel.

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2 - Cádiz: Ezkieta; Gocholeishvili (Juan Díaz, m. 53), Kovacevic, Javi Castro, Cristian; Damián (Vázquez, m. 46), Doué; Jandro, Zárate (Vladys, m. 46), Cordero (Ontiveros, m. 46), e Izeta.

Goles:1-0, m. 12: Javi Muñoz. 1-1, m. 24: Javi Castro. 2-1, m. 35: Miguel. 3-1, m. 43: Leo Baptistao. 3-2, m. 92: Chirino en p. p.

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Árbitro: Gorka Etayo, comité vasco. Amonestó a Dzodic (m. 7), Cipenga (m. 31) y García Pimienta (m. 34) del Almería y a Zárate (m. 4) y Doué (m. 66) del Cádiz.

Incidencias: Partido de la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion, disputado en el estadio de los Juegos Mediterráneos ante 14.919 espectadores. EFE.

jmt/jl