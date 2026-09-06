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1-1. Espanyol y Sevilla firman un empate histérico

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Cornellà de Llobregat (Barcelona), 6 sep (EFE).- El Espanyol y el Sevilla firmaron este domingo un empate histérico en el RCDE Stadium después de que el cuadro visitante, con uno menos tras la roja al senegalés Arouna Sagante en el minuto 58, se adelantara con un gol de del belga Lucas Stassin en el 85 y el anfitrión replicara en el 98 con una diana de Marcos Fernández.

Los blanquiazul no supieron aprovechar su ventaja numérica durante la mayor parte de la segunda parte, pero insistieron hasta el final para no irse de vació. El Sevilla, por su parte, no se echó para atrás pese a quedarse con diez, una jugada muy protestada por el cuadro andaluz.

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El Espanyol enseñó los dientes a los tres minutos con una falta directa desde de la frontal de Javi Hernández que sacó el meta griego Odysseas Vlachodimos. Ambos conjuntos exhibían desparpajo en los primeros compases: el anfitrión dispuso de los acercamientos más claros, pero paulatinamente el Sevilla se fue acelerando.

El ariete de los sevillistas Robbie Ure, pese al juego vertical de su equipo, y Roberto Fernández, referencia de los blanquiazules, no recibían balones. El anfitrión metió una marcha a la media hora de partido y examinó a la defensa visitante con la electricidad de Dolan y un disparo desviado de Calatrava.

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El Sevilla se contagió del empuje local y también subió revoluciones con un pase filtrado de Agoumé a Guribi que este no llegó a aprovechar. Llegaron los mejores minutos visitantes, con más protagonismo de Ejuke y Sierra desde los extremos. El cuadro visitante cerró la primera parte como dominador del pulso.

El choque, sin embargo, cambió por completo en la reanudación. Roberto Fernández, tras controlar un pase de Edu Expósito, se fue solo contra el portero. Sangante le entró por detrás y el colegiado le mostró la tarjeta roja al senegalés, una acción muy protestada por el Sevilla, que consideró que su jugador tocó balón.

Tras la expulsión, ambos técnicos movieron sus banquillos. Omar el Hilali, en el minuto 62, conectó desde la frontal un centro preciso de Javi Hernández que acabó en un gol momentáneo. Finalmente, el tanto no subió al marcador, después de consultar con el VAR, por fuera de juego.

La réplica del Sevilla fue rápida, con Guribi calibrando los reflejos de Dmitrovic en la siguiente acción. El Espanyol se enfrentaba a un rival con diez, pero no tenía superioridad en el área. El técnico dio entrada a Bryan Zaragoza, el fichaje más llamativo del verano blanquiazul, para dinamizar el ataque.

Los de Luis García Plaza no se limitaban a aguantar con un futbolista menos y presentó vocación ofensiva hasta los minutos finales. Y Stassin obtuvo la recompensa en el 85 cazando, desde el interior del área, un mal rechace de la defensa blanquiazul tras un saque de banda.

El Espanyol se desesperaba en los nueve minutos del tiempo de descuento bombardeando con centros el área de Odysseas. Cuando el reloj ya estaba en rojo, Marcos Fernández puso el 1-1 en el luminoso en el 98. El canterano mandó el balón al larguero y él mismo conectó el rechace. Ya no hubo más sorpresas.

Ficha técnica:

1 - Espanyol: Dmitrovic; El Hilali (Bryan Zaragoza, min.75), Cabrera, Núñez (Riedel min.86), Hinojo (Quilindschy, min.86); Moscardo (Urko González, min.59), Edu Expósito; Cala (Marcos, min.59), Javi Hernández, Dolan y Roberto Fernández.

1 - Sevilla: Odysseas; Iglesias, Sangante, Kike Salas, Suazo; Kochorashvili (Fofana, min.54), Agoumé, Guridi (Manu Bueno, min.71); Sierra (Carmona, min.71), Ejuke (Castrin, min.60) y Robbie Ure (Stassin, min.54).

Goles: 0-1, min.85: Stassin; 1-1, min.90+8: Marcos Fernández.

Árbitro: Sesma Espinosa (comité riojano). Expulsó a Sangante (min.58). Amonestó al entrenador del Sevilla, Luis García, y a los futbolistas Kochorashvili (min.2), Calatrava (min.14), Robbie Ure (min.27), Sierra (min.40), Moscardo (min.46).

Incidencias: partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el RCDE Stadium ante 30.475 espectadores. EFE

dpb/sab

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