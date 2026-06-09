Las comunidades aprueban recibir 867 millones para Formación Profesional a trabajadores

Madrid, 9 jun (EFE).- Las comunidades autónomas han aprobado este martes recibir la transferencia de 867 millones de euros para programas de Formación Profesional dirigidos a personas trabajadoras ocupadas o en situación de desempleo.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha presidido esta mañana la Conferencia Sectorial de Formación Profesional, en la que se ha aprobado el reparto a las comunidades de más de 867 millones, 696,5 millones para formación de trabajadores desempleados y 146 millones para acciones formativas para trabajadores ocupados.

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Además se reservan 24,8 millones de euros para actuaciones extraordinarias del sistema de FP para el empleo con el objetivo favorecer la cualificación, recualificación y el desarrollo de itinerarios formativos a lo largo de toda la vida.

Entre 2021 y 2023, más de 780.000 personas desempleadas y más de 200.000 personas ocupadas han participado en este tipo de acciones formativas. Cerca de 314.000 personas sin empleo se incorporaron al mercado laboral y más de 52.000 trabajadores ocupados mejoraron su situación profesional, recalca el Ministerio en un comunicado.EFE

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