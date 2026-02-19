Marruecos cifra en 451.000 euros los daños en final de la CAN y pide cárcel a 19 hinchas

Rabat, 19 feb (EFE).- La Fiscalía marroquí estimó este jueves en 4,87 millones de dirhams (451.000 euros) los daños en el estadio Príncipe Mulay Abdellah de Rabat durante los disturbios de la final de la Copa de África (CAN) y pidió la condena de 19 aficionados extranjeros por seis cargos, incluidos agresiones a policías.

Según el portal informativo Hespress, los acusados (18 senegaleses y un francés de origen argelino), en prisión provisional, enfrentan cinco cargos más: violencia en manifestaciones deportivas, lanzamiento de proyectiles, intrusión en el césped, degradación de equipamiento y la toma de fotos en espacios privados.

La legislación marroquí contra la violencia en estadios prevé penas de hasta diez años de cárcel.​

Los procesados fueron detenidos tras el partido que enfrentó el pasado 18 de enero a las selecciones de Marruecos y Senegal en la final de la CAN en Rabat, que se saldó con victoria senegalesa por 1-0 en la prórroga gracias a un gol de Pape Gueye.​

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) impuso duras multas y sanciones a ambas selecciones por las conductas "inapropiadas" de jugadores, técnicos y aficionados.​

Aunque la CAF desestimó la petición de Marruecos de quitarle a Senegal el título de campeón de la CAN, sancionó a su seleccionador, Pape Thiaw, con cinco partidos de suspensión por incitar a sus jugadores a abandonar el campo durante la final.​

Asimismo, impuso a la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) multas por un monto total de 615.000 dólares por "comportamiento inapropiado de sus aficionados", "conducta antideportiva de los jugadores y el cuerpo técnico" y falta disciplinaria del equipo nacional.​

La Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) tampoco se libró de las sanciones. Su estrella Achraf Hakimi fue suspendido dos partidos -uno de ellos en suspenso durante un año- por "comportamiento antideportivo" y el delantero Ismael Sabari recibió tres encuentros por "conducta antideportiva".​

A la FRMF le impuso multas por un total de 315.000 dólares por "comportamiento inapropiado de los recogepelotas en el estadio", "comportamiento inapropiado de los jugadores de la selección y el cuerpo técnico al invadir la zona de la revisión del VAR", "obstaculización del trabajo del árbitro" y el uso de láseres por los aficionados durante el partido.​

A principios de este mes, Marruecos anunció que recurrirá estas sanciones, mientras que la FSF tomó nota de las penalizaciones impuestas por la CAF y decidió no recurrirlas. EFE