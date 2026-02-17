Espana agencias

Sumar urge al PSOE a desbloquear la ley para dar nacionalidad a los saharauis nacidos bajo soberanía española

La coalición que lidera Yolanda Díaz exige acelerar el debate legislativo que permitirá reconocer derechos a miles de saharauis identificados con documentación previa a 1976, mientras el trámite continúa parado en la Comisión de Justicia desde hace meses

Guardar

La propuesta de conceder la nacionalidad española a los saharauis que nacieron en el Sáhara Occidental antes del 26 de febrero de 1976 continúa detenida en la Comisión de Justicia del Congreso pese a que las enmiendas ya fueron presentadas en junio del año pasado. Según detalló el medio Europa Press, esta iniciativa impulsada por Sumar fue admitida a trámite hace aproximadamente un año, con el único rechazo expreso del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y busca regularizar la situación de miles de personas identificadas con documentación previa a la retirada de España del territorio.

Sumar ha redoblado la presión para que el PSOE, mayoritario en la presidencia de la Comisión de Justicia, deje de retrasar los trabajos legislativos y convoque la ponencia que permita debatir las propuestas de modificación. La formación liderada por Yolanda Díaz aspira a que la propuesta permita la obtención de la nacionalidad por carta de naturaleza en base al artículo 21 del Código Civil, una vía discrecional y excepcional que otorga el Gobierno de manera individual a personas que puedan acreditar circunstancias singulares o históricas, en este caso relacionadas con la administración española del Sáhara hasta 1976.

Para acceder a este reconocimiento, los posibles beneficiarios deberán presentar pruebas documentales como un Documento Nacional de Identidad expedido bajo la administración española, aun cuando se encuentre caducado, o un certificado de inscripción en el censo organizado por Naciones Unidas para el referéndum sobre el estatus del Sáhara Occidental. También podrán aportar partidas de nacimiento expedidas por las autoridades saharauis en los campos de refugiados de Tinduf, siempre que estos documentos hayan sido legalizados por la representación del Frente Polisario en España.

Según publicó Europa Press, durante las últimas negociaciones sobre la propuesta, el PSOE planteó enmiendas que evitaran reconocer la validez de los documentos emitidos por el Frente Polisario, mientras que Sumar insistió en abrir el acceso a más personas y ampliar así el universo de saharauis que podrían acogerse a esta regularización. A pesar del intercambio de propuestas y del acuerdo en algunas enmiendas entre Sumar, los grupos progresistas y el propio Frente Polisario, el debate legislativo permanece bloqueado.

La diputada de Sumar y principal impulsora de la propuesta, Tesh Sidi, reclamó en rueda de prensa que la Comisión de Justicia, presidida por Joaquín Martínez Salmerón del PSOE, convoque la ponencia para retomar la discusión de las enmiendas. En palabras de Sidi, "hace poco hemos dado la gran noticia de la regularización en nuestro país de más de 500.000 personas, pero el PSOE tiene aún una asignatura pendiente con los y las saharauis. Han estado bloqueando todos estos meses la ponencia de la norma, cuando han presentado enmiendas aceptables por nuestro grupo y por las formaciones progresistas y también por el Frente Polisario para culminar esa norma y enviarla al hemiciclo", reprodujo Europa Press.

El estancamiento de la tramitación tiene lugar un año después de que el Congreso aceptara iniciar el proceso legislativo, un paso que generó expectativas entre la comunidad saharaui y diversas organizaciones de apoyo a los derechos humanos. Sumar sostiene que este reconocimiento permitiría reparar una situación histórica vinculada a la condición de españoles de quienes nacieron en el territorio mientras era una provincia española, y reclama que la urgencia de la medida deriva de la vulnerabilidad jurídica y social que enfrentan estas personas.

Europa Press detalló que la carta de naturaleza supone una opción excepcional dentro del Código Civil español, distinta de otros procedimientos ordinarios para la obtención de la nacionalidad, y depende de un real decreto del Gobierno tras analizar la concurrencia de circunstancias especiales en cada caso. La documentación requerida contempla tanto pruebas expedidas bajo administración española como certificados posteriores, siempre que se garantice su autenticidad y verificación. Las propuestas de cada grupo político buscan delimitar de modo preciso el alcance y los requisitos del reconocimiento, así como la validez de los documentos expedidos por distintas autoridades o instancias internacionales.

El debate sobre el Sáhara Occidental y la situación de los saharauis en España se mantiene como una cuestión sensible en el plano político y social. Sumar recuerda que el proceso de regularización de otras personas extranjeras ha supuesto un avance reciente, aunque el colectivo saharaui sigue a la espera de una solución legislativa pendiente desde la retirada de España del territorio en 1976 y la posterior ola de desplazamientos y exilios. El contexto internacional y las relaciones políticas con Marruecos y con el Frente Polisario añaden matices complejos a una tramitación que ha movilizado a sectores solidarios y a asociaciones saharauis residentes en España.

El medio Europa Press informó que, hasta el momento, no se ha concretado una fecha para reactivar los trabajos en comisión, a pesar de la insistencia de Sumar y de otros grupos aliados para sacar del estancamiento la propuesta. Mientras tanto, centenares de saharauis con documentación previa a 1976 y sus descendientes aguardan una posible respuesta institucional que, de obtener luz verde, tendría carácter histórico en el ámbito de la legislación española sobre nacionalidad.

Temas Relacionados

SumarPSOETesh SidiFrente PolisarioEspañaSáhara OccidentalNacionalidad españolaLey de nacionalidadComisión de JusticiaJoaquín Martínez SalmerónEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El TS confirma condena por delito de odio a un hombre por insultos racistas como "negro de mierda, mono, no español"

El alto tribunal ratifica la resolución de instancias previas al considerar acreditado el ataque por motivos raciales y de nacionalidad, una conducta que los magistrados vinculan con exclusión social y afirman amenaza el orden democrático y la convivencia

El TS confirma condena por

Sumar exige al Gobierno medidas preventivas contra la corrupción y medidas contundentes contra las empresas corruptoras

La portavoz Verónica Barbero advierte que falta urgencia y seriedad en la lucha institucional contra el fraude, reclama endurecimiento de sanciones para empresas implicadas y pide al Ejecutivo incluir reformas más estrictas que garanticen una actuación efectiva

Sumar exige al Gobierno medidas

El Gobierno defiende que Borja Cabezón no está investigado y solo recurrió a una empresa de "asesoramiento fiscal"

María Jesús Montero, vicepresidenta y titular de Hacienda, expresó que Borja Cabezón no enfrenta diligencias judiciales y que su vínculo con asesorías tributarias fue en el ámbito profesional privado hace más de una década, sin cargos pendientes

El Gobierno defiende que Borja

Feijóo critica que el Congreso que alumbró la Constitución hoy "aplauda discursos para levantar muros entre españoles"

El principal dirigente del PP arremete contra la Cámara Baja por aplaudir posturas que, según afirma, profundizan la fractura entre ciudadanos y acusa al Ejecutivo y al PSOE de fomentar la división y el deterioro institucional en España

Feijóo critica que el Congreso

Sumar acusa a Ayuso de ser una "encubridora" de abusadores tras la querella de una exedil contra el alcalde de Móstoles

Aina Vidal arremete contra Isabel Díaz Ayuso por su reacción ante la demanda por presuntos delitos sexuales que involucra al alcalde de Móstoles, reclamando mayor responsabilidad política al Partido Popular y cuestionando su actuación ética ante este tipo de denuncias

Sumar acusa a Ayuso de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Oriol Junqueras (ERC): “No se

Oriol Junqueras (ERC): “No se nos ocurre ninguna razón por la que Cataluña no pueda gestionar el IRPF”

Oriol Junqueras afirma que ERC “ha decidido concurrir en solitario en Cataluña” ante la alianza de izquierdas propuesta por Gabriel Rufián

La dirección nacional de Vox expulsa cautelarmente a Ortega Smith por no abandonar la portavocía de Madrid

Rufián y Emilio Delgado urgen reordenar la izquierda ante el avance de la ultraderecha: “No tengo ni putas ganas de Abascal de ministro del Interior”

El Gobierno de Rajoy condecoró al exDAO de la Policía en 2013: hoy el PP endurece el discurso y exige explicaciones a Marlaska por mantenerle en el cargo

ECONOMÍA

Las donaciones de padres a

Las donaciones de padres a hijos casados en gananciales para la compra de vivienda no se reparten con la pareja: la justicia las declara privativas

Un jubilado denuncia una penalización del 28% tras más de 48 años cotizados: “Me jubilé de manera forzosa por culpa de un ERE injusto”

Ni renting ni financiación: comprar un coche al contado es la alternativa más barata, incluso si se vende a los cuatro años

Si cobras entre 15.876 y 20.000 euros, Hacienda aconseja presentar la declaración de la renta para no perder una deducción fiscal

Las personas mayores de 60 años podrán cobrar la pensión de orfandad: estos son los requisitos para solicitarla

DEPORTES

Así te hemos contado el

Así te hemos contado el empate entre el Atlético de Madrid y el Brujas en Champions

Un infatigable Brujas consigue rascar un empate ante el Atlético de Madrid y deja abierta la eliminatoria de Champions para la vuelta en el Metropolitano

Un incómodo Alcaraz consigue imponerse a Valentin Royer y se mete en cuartos de final del torneo de Doha

Un perro lobo, el protagonista de los Juegos Olímpicos de Invierno: se cuela en la recta de meta del esquí de fondo y sale en la fotofinish

La UEFA inicia una investigación por el caso Prestianni-Vinicius para esclarecer lo ocurrido en el partido de Champions entre el Benfica y el Real Madrid