Sánchez viaja a India para pedir una inteligencia artificial "humanista" y en busca de inversiones industriales

Durante su estancia en el país asiático, el presidente español busca impulsar acuerdos comerciales, expandir mercados para exportadores nacionales y reforzar la cooperación tecnológica, en una visita marcada por la presentación de nuevas propuestas regulatorias sobre inteligencia artificial

El memorando de entendimiento sobre movilidad laboral que España e India firmarán durante la actual visita oficial servirá como punto de partida para fortalecer la cooperación económica y ampliar las oportunidades de trabajo entre ambos países. Esta iniciativa encabeza la agenda del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante su desplazamiento oficial de dos días al país asiático, orientado a impulsar acuerdos comerciales y buscar nuevas fuentes de inversión industrial, según informó la agencia Europa Press.

De acuerdo con el medio, Sánchez viaja junto al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien se encargará de explorar mercados para productos españoles como el vino y el aceite de oliva, mientras que el ministro de Función Pública y para la Transformación Digital, Óscar López, acompañará la delegación para fomentar la modernización digital y la cooperación tecnológica. La presencia de una comitiva de empresarios españoles del sector tecnológico tiene la finalidad de aprovechar las oportunidades que ofrece la economía india en ámbitos clave como tecnología, defensa y energías renovables, detalló Europa Press.

Durante su estancia, está previsto que Sánchez se reúna con el presidente Narendra Modi, un encuentro que busca fortalecer las relaciones bilaterales después de casi veinte años sin visitas de un jefe de gobierno español a la India. Esta visita se inscribe en la estrategia definida por el Ejecutivo español para profundizar el vínculo con la región Asia-Pacífico, una línea en la que también avanzará el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, quien presentará la estrategia española para esta zona a finales de la semana, de acuerdo con lo reportado por Europa Press.

La agenda de Sánchez en la India se centrará en la participación en la Cumbre Global sobre el Impacto de la Inteligencia Artificial 2026. En este foro internacional, el presidente expondrá las acciones promovidas por el gobierno español para facilitar el uso de la inteligencia artificial en empresas y entre la ciudadanía, según consignó Europa Press. Durante su intervención, Sánchez presentará la visión de España a favor de un enfoque “humanista y basado en derechos” respecto al desarrollo y regulación de la inteligencia artificial, un modelo que busca mayor control sobre la tecnología y que contraste con posturas más permisivas hacia las grandes corporaciones tecnológicas.

Europa Press indicó que Sánchez mantendrá un encuentro previo con empresarios españoles de inteligencia artificial en la residencia del embajador de España en la India. El presidente abordará la estrategia gubernamental que incentiva el despliegue ético y controlado de estas tecnologías, en línea con sus recientes declaraciones en torno a la necesidad de reforzar la protección de los menores en el entorno digital. “Queremos prohibir las redes sociales a los menores de 16 años”, reiteró Sánchez tras confrontar públicamente al propietario de X (anteriormente Twitter), Elon Musk, a quien señaló por las prácticas de su sistema de inteligencia artificial Grok, al que imputó la generación de “contenido sexual ilegal”, de acuerdo con Europa Press. El presidente también prevé aprovechar la cumbre para reunirse con representantes de las principales empresas tecnológicas y trasladar directamente la propuesta española sobre inteligencia artificial.

En el ámbito de la inversión industrial y tecnológica, el Gobierno de España prioriza conversaciones y negociaciones con India que abarcan defensa, transporte y sostenibilidad, detalló Europa Press. El ejecutivo español considera estratégico el área de defensa, razón por la que ha iniciado acercamientos tanto del sector público como privado, aprovechando el interés de India en fortalecer sus propias capacidades tecnológicas y de defensa. Estas negociaciones se desarrollan con cautela, después de que el año anterior el gobierno indio adjudicara a Alemania un gran contrato de suministro de submarinos militares, una operación en la que también participaba la empresa española Navantia.

Fuentes gubernamentales, citadas por Europa Press, manifestaron que la visita tiene como objetivo incentivar la inversión extranjera en España de empresas indias ligadas a sectores de tecnología avanzada y energías renovables, así como fomentar la presencia española en el mercado asiático mediante la apertura de nuevos mercados para productos agrícolas y alimentarios. El viaje de Sánchez a la India marca la segunda visita de un presidente español al país en un año y medio, un hecho que subraya el renovado interés español por establecer puentes económicos y políticos con el gigante asiático en el contexto geoestratégico actual, describió Europa Press.

Pedro SánchezInteligencia artificialIndiaNarendra ModiEspañaInversiones industrialesEnergías renovablesÓscar LópezLuis PlanasJosé Manuel AlbaresEUROPAPRESS

