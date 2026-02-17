Maíllo (IU) prefiere un consenso y evitar primarias en el nuevo proyecto de la izquierda y cree que Rufián irá con ERC

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha asegurado que los partidos a la izquierda del Partido Socialista deberían alcanzar un "consenso" para elegir al nuevo líder del proyecto político que han anunciado IU, Sumar, Más Madrid y los Comunes.

El máximo responsable de IU ha defendido en una entrevista en 'La Hora de La 1', recogida por Europa Press, que la elección del candidato se realice por un acuerdo, pero que en el caso de que eso no se consiguiera, entonces se convocaran unas primarias. "¿Por qué no llegamos a un acuerdo?, y si no hay un acuerdo, pues se vota", ha afirmado el dirigente de IU.

Aunque ha querido matizar que las "organizaciones" que conforman este nuevo proyecto "no" están "en fase del debate", sino en trasladar a la "sociedad española" que hay un nuevo "instrumento político" para "hacer frente a la extrema derecha".

Maíllo ha asegurado que será "después" cuando se aborde "cómo y quién lo debe encabezar". El líder de IU ha afirmado estar "contento" y asegura que deben incorporarse "más partidos" y "más personas", sin cerrar la puerta ni a Podemos ni a Gabriel Rufián aunque considera que el portavoz de Esquerra Republicana (ERC) concurrirá bajo las siglas del partido independentista.

Y ha dicho que la izquierda ha salido de una etapa "melancólica", para devolver la "ilusión" a la ciudadanía. Un "clamor social" que pide a la izquierda que concurra "unida" a las elecciones.

LA PROHIBICIÓN DEL BURKA

El dirigente de IU ha asegurado que Vox trata de establecer un debate ligado a la "inmigración" y la "islamofobia" con la proposición de ley que se vota este martes en el Congreso de los Diputados, para prohibir el burka en espacios públicos, y a la que su partido se opondrá.

Maíllo ha criticado a los populares por no haber "aprendido" de "otros tiempos" y de fenómenos como el "trumpismo" o "Milei en Argentina", ejemplos de cómo el PP "ha comenzado a desaparecer" por no confrontar al partido de Santiago Abascal.

También ha achacado el éxito de Vox a un "fenómeno global" que no se circunscribe solo a España y que está situando a la "extrema derecha o primera o segunda fuerza" en "casi todos los países de la Unión Europea". En este sentido, ha asegurado que España puede ser "ejemplo" y "luz de esperanza" para otros países europeos.

SOBRE LAS VICTORIAS DE LA DERECHA EN EXTREMADURA Y ARAGÓN

El coordinador federal considera que las victorias del partido Popular y el auge de Vox en ambas comunidades no se puede trasladar al ámbito nacional porque se deben a un "ecosistema muy particular" en cada territorio.

Asegura que en Extremadura "se daban unas circunstancias muy concretas" por la imputación del cabeza de lista del Partido Socialista, pero afirma que en Aragón "el escenario es diferente" por la "hegemonía" del PP.