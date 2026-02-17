La jueza pide al chófer de Mazón que aporte la factura del móvil para comprobar la hora de recogida la tarde del 29O

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana ha pedido al chófer del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón, cuya declaración como testigo está señalada para el 20 de febrero, que aporte voluntariamente en ese día la factura del teléfono con el que, aproximadamente sobre las 19.30 horas del 29 de octubre de 2024, efectuó la llamada al escolta para recogerle.

Así consta en una providencia de este martes en la que la jueza señala que el objetivo es que la Letrada de la Administración de Justicia proceda a hacer constar documentalmente, a través de una diligencia de cotejo, la hora concreta a la que el chófer hizo la llamada al escolta.

Así lo ha acordado la instructora ante la próxima declaración del conductor y después de la comparecencia de los escoltas asignados a Mazón el día de la dana. Uno de ellos aseguró que el exjefe del Consell llegó el 29 de octubre por la tarde al Palau sobre las 19.50 horas y que les trasladó: "Ahora bajo y nos vamos".

Según su declaración, con la que coincidió el otro escolta, tras los actos de la mañana se dirigieron a pie al restaurante donde el 'expresident' tenía una reserva --el local El Ventorro, donde comió con la periodista Maribel Vilaplana-- mientras que el coche oficial se quedó en el Palau.

En el restaurante, Mazón les despidió y les trasladó que se fueran, por lo que continuó él solo hacia el local y ellos regresaron a la sede de la Presidencia. Sobre las 19:00 o las 19:15 horas salieron a repostar con sus coches, en un momento en el que el chófer de Mazón recibió un aviso para ir a recogerlo, y así se lo comunicó el conductor a ellos a sobre las 19:15/19:20 horas. Es Mazón el que, según esta declaración, volvió al Palau.

Los escoltas llegaron sobre las 19.35 horas y el 'expresident' lo hizo unos 15 minutos més tarde, hacia las 19.50. Mazón subió al despacho y les dijo: "ahora bajo y nos vamos". El rato en el que tardó en subir y bajar duró "muy poco" y, de hecho, salieron del Palau sobre las 20.00 o un "poquito antes".

NUEVAS DECLARACIONES

Por otra parte, en una diligencia de ordenación, se han acordado las fechas de declaración de nuevos testigos, entre el 23 de marzo y el 1 de abril, entre ellos, peritos, los operarios adscritos al servicio de explotación de la presa de Buseo, a un bombero forestal y a una persona de coordinación de prevención de incendios forestales que trabajó durante el día de la dana en la sala de emergencias del Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana.