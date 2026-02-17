El PP, tras el frío saludo de Sánchez y González: Es "curioso" que el PSOE critique más al expresidente que a corruptos

La vicesecretaria del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este martes que es "curioso" que en el PSOE que dirige Pedro Sánchez se critique más al expresidente del Gobierno Felipe González que "a corruptos y a puteros" como el exministro José Luis Ábalos y el exsecretario de Organización Santos Cerdán.

En el acto institucional que han presidido los Reyes en el Congreso para celebrar que la Constitución de 1978 va a ser la más longeva, Pedro Sánchez y Felipe González han protagonizado un frío y protocolario saludo. Se trata de la primera vez que ambos se ven desde de que el expresidente dijo que votará en blanco y no al PSOE.

Al ser preguntada por ese saludo en el acto de homenaje a la Constitución, Muñoz ha dicho que ve "curioso" que "el presidente del Gobierno, sus ministros y su partido critiquen más a Felipe González por pedir autocrítica en el Partido Socialista que a corruptos y a puteros como Ábalos y Santos Cerdán".

"HA SIDO PRESIDENTE Y ESO MERECE UN RESPETO"

En declaraciones a los periodistas, Muñoz ha asegurado que a ella le separa "un océano ideológico de Felipe González", pero ha recalcado que ha sido presidente del Gobierno de España y "eso merece un respeto".

Por eso, ha dicho que le llama "poderosamente la atención" que en el PSOE actual se critique a González. "Es harto curioso cómo defienden a algunos y cómo denigran a otros. En cualquier caso, quien tiene que explicarlo es Pedro Sánchez, sus amistades y cómo rompe con personas que dirigieron el PSOE en este país", ha enfatizado.

Felipe González, que estos días ha confesado que votará en blanco en las próximas elecciones generales si se acaba presentado Sánchez, apenas ha hablado con sus compañeros del PSOE. Sí que ha charlado un rato con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En la tribuna de invitados a la ceremonia también se encontraba el expresidente José María Aznar, quien ha estado charlando animadamente con la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, y buena parte de los expresidentes del Congreso, como Ana Pastor (PP), Federico Trillo (PP), Luis Fernanda Rudi (PP) o Meritxell Batet (PSOE), y del Senado, como Esperanza Aguirre (PP), Javier Rojo (PSOE) o Ander Gil.

AZNAR VE "MUY BIEN" EL DISCURSO DEL REY

Aznar ha abandonado el Congreso al término del discurso, sin quedarse al aperitivo posterior con los Reyes y cargos presentes. A la salida, al ser preguntado qué le ha parecido el discurso del Rey, ha respondido escueto que "muy bien". Además, ha dicho que no se quedaba a la recepción posterior porque no podía.

En su intervención en la Cámara Baja, el Rey Felipe VI ha defendido la vigencia de la Constitución de 1978 a pesar de sus "imperfecciones" y ha recalcado que la mejor manera de conmemorar que es ya la más longeva de España es "cumplirla". Al acto no han asistido los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero ni Mariano Rajoy.