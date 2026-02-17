El juicio a sanitarios por no atender a un joven que murió en Corral de Almaguer (Toledo) se celebrará este miércoles

El juicio contra V.F.M., F.A.C., C.F.G. y A.M.A., profesionales sanitarios que estaban investigados por un presunto delito de omisión de socorro por el fallecimiento, el 26 de enero de 2018, de C.P.M. en el polideportivo de Corral de Almaguer por una parada cardiorrespiratoria mientras disputaba un partido de fútbol, comenzará este miércoles, 18 de febrero, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo. Un juicio en el que la Fiscalía ha decidido no acusar a los investigados, por lo que será la familia del fallecido la que ejerza la acusación particular.

Por contra, en el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, la fiscal considera que, a la vista de las actuaciones, no existen indicios suficientes de la responsabilidad criminal contra el personal médico investigado, considerando que su actuación se debió a "una concatenación de malentendidos con un fatal desenlace no esperado por nadie".

Los hechos que refleja el escrito de la fiscal apuntan que durante el 26 de enero de 2018, C.P.M., el fallecido, de 21 años, se encontraba disputando un partido de fútbol en el polideportivo de Corral de Almaguer cuando sobre las 19.55 horas cayó desplomado al suelo, encontrándose inconsciente y con una brecha en la cabeza.

Desde el polideportivo se llamó al Servicio de Emergencias 112 y los dos profesionales que se encontraban en el centro sanitario alegaron que no podían acudir al polideportivo porque el otro equipo médico había salido a atender a otro paciente en Lillo y no tenían transporte para acudir, ante lo que se les ofreció por dos veces llevarlos en otro vehículo.

Tras una nueva llamada al 112 fueron informados de que ya había salido una ambulancia desde Quintanar de la Orden, que llegó al pabellón a las 20.26 horas, cuando C.P.M. se encontraba en asistolia. El joven fue enviado al hospital Virgen de la Salud pero falleció al día siguiente.

En el escrito, la fiscal describe que, según el Sescam, un hombre solicitó asistencia sanitaria urgente para atender a un chico que está convulsionando en el polideportivo. A continuación pasó el teléfono a otra persona que indicaba que el afectado se había hecho una brecha en la cabeza y respiraba con dificultad. La llamada se transfirió, según el protocolo, a uno de los médicos coordinadores del Sescam.

Además, desde el Sescam también se indicaba que el centro sanitario del centro de atención de Urgencias 112 de Castilla-La Mancha fue informado de la recepción una llamada en la que solicitaban asistencia sanitaria urgente para C.P.M. y el médico coordinador procedió a ordenar la activación de la UVI móvil con base en Quintanar de la Orden a las 20.03 horas, comunicando la asistencia a las 20.20 horas. El médico del centro de salud de Corral de Almaguer fue activado las 20.03 horas y el helicóptero sanitario a las 20.56 horas.

Por su parte, la Fiscalía también recoge los testimonios de distintos testigos que indican que tras desplomarse C.P.M. en el suelo, se llamó al Servicio de Emergencias 112. Varios de estos testigos indican que acudieron al centro de salud, unos en vehículo y otros corriendo, donde una mujer les indicó que no podían salir ya que el coche de Urgencias estaba en Lillo. Una de estas personas afirma además que esta mujer le explicó que había otro equipo que estaba en camino.

INVESTIGADOS

Por su parte, la enfermera V.F.M., también investigada, manifestó en su declaración que, sobre las 20.00 horas, acudió un chico y le comentó que había llamado al 112 porque un chico se había caído en el pabellón, ante lo que le contestó que si ya habían avisado a 112 dicha llamada saltaría al equipo de avisos para que acudieran.

Asimismo, asevera que este chico lo único que le dijo es que el afectado "tenía sangre" y que se había producido una brecha en la cabeza, pero que no le dijo que la situación fuera grave.

Del mismo modo, apunta que llamó al móvil de Urgencias para hablar con el equipo de avisos, comprobando que este tenía un aviso en el pabellón de Corral de Almaguer. Desde el equipo de avisos, asevera, le dijeron que estaban terminando su asistencia y que enseguida acudirían al pabellón, reiterando que no pensó "en ningún momento" ni tampoco le dijeron que se trataba de una urgencia vital.

Tras ello, el chico que acudió a informarla de la situación le ofreció su vehículo para poder llevarla al pabellón, ante lo que V.F.M. contestó que, como ya había comprobado que el equipo de avisos estaba enterado e iba hacia el polideportivo, decidió no salir del centro.

Después, volvieron a acudir al centro a comentarle que el afectado "se estaba poniendo azul", ante lo que ella llamó al equipo de avisos para ver si había salido hacia el pabellón "y quedarse tranquila" o, en caso contrario, salir corriendo al pabellón para ayudar. El equipo le contestó que estaban entrando en Corral de Almaguer, por lo que decidió no acudir.

En esos momentos, el médico estaba pasando consulta y le comunicó que había acudido un chico a pedir ayuda porque otro chico del pabellón se había caído y se había hecho una brecha, informándole también de que el equipo de avisos tenía conocimiento, a lo que, afirma esta enfermera, el médico le contestó que entonces fueran ellos --el equipo de avisos--.

Asimismo, asevera que, cuando tuvo conocimiento de la urgencia del aviso, eran las 20.19 horas, e inmediatamente se lo comunicó al médico A.M.A.

De su lado, el médico A.M.A., en su declaración como investigado, manifestó que no se enteró cuando acudieron al centro a pedir ayuda y que, si se hubiera enterado, hubiera salido corriendo a ayudar y hubiera "subido a cualquier coche", apuntando que no fue informado "en ningún momento" por la enfermera V.F.M. de la situación.

EQUIPO DE AVISOS

Por su parte, el investigado F.A.C., que se encontraba trabajando en el equipo de avisos, declaró que se encontraba atendiendo un aviso en Lillo cuando la enfermera recibió una primera llamada sobre esta urgencia, en la que no profundizaron en valorar la gravedad.

Tras esta llamada hubo una segunda en la que desde el 112 se les indicaba que el lesionado tenía una cardiopatía y cuando llegaron al lugar ya se encontraba allí una UVI, que había comenzado la reanimación cardiopulmonar.

Finalmente, la enfermera investigada C.F.G. fue la que recibió la llamada para ir a Corral de Almaguer porque había en el pabellón "un muchacho que necesita ayuda".

Tras ello recibió la llamada de V.M.F., en la que asegura que no les dijo que la situación fuera grave. Además, en su declaración afirmó que el centro de salud de Corral de Almaguer no contaba con equipo para asistir a pacientes fuera y que eran ellos los que lo llevaban en el vehículo de avisos.