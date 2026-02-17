Espana agencias

Cuatro condenados por extorsionar 2.000 euros a un niño de 14 años en Palma: "Te meto diez tiros en el pecho"

Los implicados han reconocido los hechos y llegado a un pacto para rebajar las penas tras admitir reiteradas amenazas, coacciones y varios robos cometidos contra la víctima, menor de edad, entre marzo y abril de 2021 en Palma

La suma de 18.400 euros aportados por concepto de reparación del daño por parte de los acusados resultó determinante en el proceso, al igual que la consideración como atenuante del tiempo transcurrido desde los hechos. Según informó el medio que recoge el caso, cuatro personas—tres hombres y una mujer—admitieron en la Audiencia Provincial de Palma su participación en reiterados episodios de extorsión, robo y amenazas contra un menor de 14 años durante los meses de marzo y abril de 2021.

De acuerdo con la información publicada, la sentencia sumó penas que en conjunto alcanzan los 23 años de cárcel, apreciablemente inferiores a los más de 50 años que, en un inicio, solicitaba el Ministerio Fiscal. Esta rebaja se produjo tras un acuerdo entre las partes, lo que evitó la celebración del juicio en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. El medio detalló que, entre las penas impuestas, uno de los procesados recibió la condena más elevada: dos años de prisión por extorsión, nueve años por tres delitos de robo y tres años por amenazas, mientras que los otros tres deberán cumplir condenas que oscilan entre año y medio y cuatro años, por delitos de extorsión y robo.

La investigación judicial, según recogen los textos y declaraciones consignados por el medio, estableció que los hechos comenzaron cuando los acusados, conocedores del alto poder adquisitivo del menor, le solicitaron una suma de dinero bajo el pretexto de que a uno de ellos le habían robado el teléfono móvil. Tras esa primera entrega, que ascendió finalmente a unos 2.000 euros, se multiplicaron las amenazas y los episodios de coacción, tanto de manera presencial como a través de mensajes de texto y redes sociales.

En el transcurso de esos dos meses, la víctima fue sometida a una presión constante. El medio consignó que en un momento, los condenados emplearon una pistola de balines para intimidar al adolescente dentro de un vehículo. Otras veces, los mensajes intimidatorios se reiteraron en redes sociales y llamadas telefónicas, llegando a registrarse hasta veinte comunicaciones amenazantes en un solo episodio. Entre las amenazas, se incluyó la frase: “Por mis muertos, aunque me metan diez años de prisión voy a ir a la puerta de tu casa y te voy a matar, si me has denunciado te mato, te voy a meter diez tiros en el pecho cuando salga de la cárcel”, enunciada por uno de los acusados, según recoge el medio citando fuentes del proceso.

El acuerdo judicial incorporó la devolución parcial del dinero extorsionado y el reconocimiento de culpabilidad por parte de los implicados. Además, el tiempo transcurrido desde la comisión de los delitos se valoró como atenuante, lo que redundó en una reducción de las penas. Según publicó el medio, las extensas amenazas no solo se dirigieron al menor, sino que en ocasiones incluyeron referencias a familiares, ampliando así la intimidación ejercida.

De acuerdo con la información presentada, la primera demanda de dinero basada en el supuesto hurto del móvil precedió a una escalada de extorsiones que se materializó en nuevos actos de robo y persuasiones violentas. El medio también detalló que las víctimas vivieron situaciones que implicaron amenazas personales con armas de aspecto realista, así como acoso sostenido a través de diferentes medios de comunicación electrónicos.

El fallo judicial reconoce la gravedad de los hechos, dados los métodos empleados y la reincidencia de las amenazas. No obstante, el pacto alcanzado permitió rebajar sustancialmente las peticiones iniciales, que superaban el doble de los años impuestos finalmente. La resolución integra la reparación económica, la admisión de hechos y la valoración del lapso temporal desde la comisión de los delitos, ajustando así la respuesta penal de acuerdo con los criterios acordados por las partes y recogidos por el medio.

