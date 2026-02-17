AMP-PP pide cuentas a Marlaska por la querella contra el número 2 de Policía por acoso sexual: "España se cae a pedazos"

Diversos cargos del Partido Popular han centrado su reclamo en el reciente proceso judicial por acoso sexual contra el director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, poniendo en duda la continuidad en el cargo de este alto funcionario, cuya ratificación tuvo lugar pocos meses atrás. La noticia se enmarca en las críticas de la oposición, cuestionando abiertamente la gestión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y del propio Gobierno central en materia de prevención y respuesta ante delitos cometidos por altos funcionarios públicos, según informó Europa Press.

Europa Press detalló que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, manifestó públicamente su preocupación tras conocerse la querella presentada contra González, indicando que la situación en España es preocupante y que la ratificación previa del director adjunto operativo incrementa las dudas acerca del criterio aplicado por el Ejecutivo a la hora de seleccionar y mantener a los responsables policiales. Feijóo se preguntó "¿Qué más puede pasar?" y señaló ante los medios de comunicación que si el responsable de la Policía Nacional está acusado de abusos sexuales, y el Gobierno lo confirmó en el puesto hace poco, es legítimo plantearse hacia dónde se dirige el país. Recalcó que "la persona que tiene la obligación de perseguir delitos cometa delitos de forma 'in fraganti' y con compañeras de trabajo", en referencia a la gravedad del caso.

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, recurrió a sus redes sociales para posicionarse sobre el escándalo, cuestionando si el Gobierno de Pedro Sánchez colocó "a un presunto violador" al mando operativo de la Policía Nacional. Muñoz también se refirió a la decisión del Ejecutivo de prorrogar la permanencia de José Ángel González a través de un real decreto vinculado con ayudas por la DANA en noviembre de 2024, y recordó que su partido ya alertó en aquel momento sobre la irregularidad del nombramiento.

El portavoz de Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, exigió aclaraciones inmediatas al ministro Grande Marlaska, calificando los hechos de "imperdonables" y "inaceptables", consignó Europa Press. De los Santos se refirió a los supuestos actos del director adjunto operativo, indicando que "la mano derecha del ministro del Interior presuntamente llamara a una subordinada a su vivienda oficial para violarla. Eso es lo que dicen los medios de comunicación, eso es lo que recoge". El parlamentario reclamó al ministro que aporte luz sobre el caso, insistiendo en que "una mujer, una vez más, siendo vejada por un miembro del Gobierno de España".

En sus declaraciones, el portavoz afirmó también que la prórroga del cargo de González habría supuesto, según su interpretación, un blindaje para el funcionario cuestionado, "aprovechando además un decreto sobre la dana". De los Santos sostuvo que, de confirmarse la información recogida por la prensa, el acusado habría vulnerado gravemente la confianza pública y la seguridad de su subordinada, precisando que "no solamente habría violado a una mujer, sino que además esta mujer era su subordinada, con lo que todo tipo de abuso queda más que evidenciado".

El mismo diputado del Partido Popular señaló que este proceso representa, según su opinión, la continuidad de situaciones de abuso contra mujeres en la sociedad española, sugiriendo que el Ejecutivo, a pesar de su programa feminista, no ha podido prevenir casos de violencia dentro de sus propias filas. En este contexto, De los Santos aludió a la ley conocida como "Solo sí es sí" y a las deficiencias detectadas en el funcionamiento de las pulseras antimaltrato, apuntando que "hoy mismo, hace muy pocos minutos, también hemos sabido que presuntamente una mujer que sufrió un abuso insoportable, un ejemplo de violencia machista por parte de su pareja, llevaba uno de estos dispositivos y no ha funcionado".

Europa Press reportó que la situación actual ha dado lugar a un intenso debate político en el que la oposición exige respuestas inmediatas por parte del Ministerio del Interior acerca de los protocolos de actuación y los criterios adoptados para proteger a las víctimas, así como sobre las medidas tomadas para apartar de sus funciones a los altos cargos policiales investigados. Tanto Feijóo como los portavoces parlamentarios del PP han reclamado que se esclarezcan los motivos que llevaron a otorgar confianza y respaldo al director adjunto operativo, mientras que desde el Gobierno, hasta el momento, no se han emitido declaraciones públicas sobre la continuidad de José Ángel González en su puesto, ni sobre la revisión de las garantías internas para prevenir nuevos casos de abuso en las instituciones públicas.