Un hombre acusa a dos policías de darle una paliza durante un arresto en Palma: "Detenedme, pero dejad de pegarme"

Un hombre ha acusado a dos policías nacionales, en su declaración ante el juez este lunes, de propinarle una paliza cuando estaban deteniéndolo por un supuesto episodio de violencia machista.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial juzga este lunes a los dos policías y a la víctima, acusada también de agredir a los agentes durante un episodio que tuvo lugar el 14 de abril de 2021 en Palma.

La vista ha comenzado con la declaración de la víctima de la supuesta pareja, denunciado también por lesiones y daños hacia los agentes. El hombre ha admitido que aquella noche había tenido una discusión con su pareja, aunque ha negado que la agrediera y la amenazara.

En aquel momento, cada uno se fue por su lado, aunque ella llamó al 112, extremo que el hombre supo más tarde. Al poco, se encontró con un grupo de policías nacionales. "Pensé que era una redada o que me iban a multar por no llevar mascarilla, pero uno de ellos, muy alterado me dijo 'te voy a enseñar a respetar a las mujeres' y comenzó a agredirme con la porra", ha explicado.

Según ha asegurado, sólo pudo cubrirse para protegerse de los porrazos. "No me explicaban nada. Les dije que me dejaba detener, pero que dejaran de pegarme", ha afirmado.

El procesado ha reconocido que se puso violento y que provocó daños en el vehículo policial porque pensaba que también iban a agredir a su familia, que había acudido al lugar. Ha negado, sin embargo, haber agredido a los agentes. "Lo último que se me ocurre es dar un manotazo a un agente", ha afirmado.

La Fiscalía solicita que los dos agentes sean condenados a penas de 11 meses de prisión como autores de un delito de lesiones y que al tercer procesado se le imponga una pena de tres años y dos meses por los delitos de lesiones, daños y atentado contra la autoridad.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, ocurrieron la noche del 14 de marzo de 2021, cuando varias patrullas policial es se desplazaron hasta una calle de Palma alertados de un posible delito de violencia de género.

Cuando fueron a detener al sospechoso, este propinó un manotazo a unos de los policías y después, ya dentro del vehículo, golpeó la luna y la puerta trasera causando daños valorados en más de 200 euros.

Los dos policías procesados, con la intención de que parara y evitar que intentara huir, le golpearon con sus respectivas defensas reglamentarias en el tronco superior y en la cabeza.

Para el representante del Ministerio Público, los golpes en la cabeza no eran estrictamente necesarios y le causaron diversos traumatismos al detenido.

