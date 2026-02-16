Espana agencias

UGT pide al Gobierno poner el foco en las empresas con más número de bajas laborales

Madrid, 16 feb (EFE).- UGT ha trasladado este lunes al Gobierno la necesidad de profundizar en las empresas donde se están registrando mayores números de bajas para ver qué causas hay detrás y reforzar la prevención de riesgos laborales.

Tras la reunión de la mesa de diálogo social celebrada este tarde entre el Gobierno, patronal y sindicatos, la secretaria de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruiz, ha señalado que el observatorio que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha comprometido a poner en marcha se debe enfocar en cuál es "la raíz, la causa que provoca que las personas trabajadoras enfermen".

Y para ello, pide profundizar en las empresas y sectores donde se están produciendo un numero mayor de bajas porque, probablemente, sea necesario reforzar la prevención y la seguridad.

También, ha explicado, que han trasladado al Gobierno la imposibilidad de avanzar en esta mesa sino se solucionan dos temas clave y aún pendientes: la jubilación parcial en los empleados públicos y la interpretación de la disposición transitoria 34 del acuerdo de 2021 que garantiza la jubilación en las mejores condiciones para el personal en bases máximas jubilado anticipadamente por ERE.

"Hasta que esas cuestiones básicas no se resuelvan (...) vemos imposible avanzar en las bajas laborales", ha añadido tras una reunión que ha acabado sin grandes avances.

El Ministerio de Inclusión ha señalado por su parte que esta reunión de la mesa sobre incapacidad temporal ha sido "muy productiva" y que se ha convocado el primer encuentro del Observatorio de Incapacidad Temporal para dentro de unos días. EFE

