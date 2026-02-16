Espana agencias

Testigo de la muerte de un joven en Boltaña dice que vio al acusado apuñalar a la víctima

Huesca, 16 feb (EFE).- El principal testigo de la muerte de un joven en Boltaña (Huesca) en octubre de 2023 tras una discusión por una cerveza ha declarado este lunes ante el jurado que vio al procesado apuñalar a la víctima tras un intercambio de puñetazos entre ambos, un testimonio que ha cuestionado en su interrogatorio la letrada de la defensa.

El juicio comenzó el jueves con la constitución del jurado y se ha reanudado hoy. El acusado, Sergio D.E., de 40 años, se enfrenta a penas que oscilan entre los 14 años por homicidio agravado que solicita el fiscal, y los 25 por asesinato con alevosía que plantean las tres acusaciones particulares en representación de cada uno de los padres de la víctima y de su hermano.

Por su parte, la defensa del procesado, la letrada zaragozana Rocío Notivoli, solicita la absolución de su cliente al considerar que no existen pruebas directas del crimen, pero sí indicios "claros" de que los hechos fueron cometidos por una tercera persona.

El testigo clave de los hechos ha relatado que la noche del 2 de octubre de 2023 quedó con la víctima, Fernando Úrbez Sarrablo, para tomar unas cervezas en el bar de la plaza del pueblo y que un incidente por uno de los botellines servidos por el camarero fue el detonante de la situación.

Ha dicho que tras una discusión, el acusado fue a su coche, regresó y se dirigió a la víctima. También ha destacado que vio al presunto agresor y a la víctima darse dos puñetazos y que tras ese intercambio de golpes vio cómo a su amigo le asestaban una puñalada "de abajo hacia arriba".

En ese momento, ha reconocido que sintió miedo a acordarse de que él mismo llevaba una navaja en el bolsillo que empleaba para sus trabajos de mantenimiento en un camping cercano, y decidió tirarla bajo el pie de una de las sombrillas de la terraza del bar, aunque ha añadido que se lo dijo a los agentes de la Guardia Civil en el momento en que llegaron.

El testigo ha asegurado que desconoce por qué se encontraron en esa navaja restos de una fibra similar a la de la camisa del acusado, ni por qué los forenses que practicaron la autopsia no detectaron señales de los puñetazos intercambiados.

Durante la sesión de hoy ha declarado también el dueño del bar que les atendió, quien ha relatado que vio al procesado limpiar la navaja presuntamente utilizada en el crimen en la tapicería del asiento del copiloto.

La vista continuará mañana con los testimonios de los agentes que intervinieron en el caso y de los primeros peritos citados, y se prolongará el miércoles con el resto de pruebas periciales y la declaración, en último lugar, del procesado. EFE

(foto)

