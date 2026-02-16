Temas del día de EFE España del martes 17 de febrero de 2026

SALARIO MÍNIMO

Madrid - El Consejo de Ministros aprueba la subida de 37 euros mensuales del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026, un día después de la firma del acuerdo con los sindicatos, del que se ha quedado fuera la patronal, que elevará el sueldo base a 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas.

CONGRESO CONSTITUCIÓN

Madrid - El rey preside el acto institucional organizado por el Congreso, y al que asiste el Gobierno, los parlamentarios y autoridades institucionales, para celebrar que tras 48 años en vigor la Constitución de 1978 pasa a ser la más longeva de la historia.

- Los reyes inauguran en el Congreso la exposición ‘La Constitución Española de 1978: Nuestra Constitución más longeva, organizada junto al Ministerio de la Presidencia y la Agencia EFE.

POLÍTICA RELIGIÓN

Madrid - El Congreso de los Diputados debate la toma en consideración de una proposición de ley presentada por Vox para prohibir el uso en el espacio público o en espacios privados con "proyección de uso público" de velos como el nicab y el burka, a la que el PP ya ha avanzado que dará respaldo.

ISLAM RAMADÁN

Madrid - Este miércoles arranca el Ramadán para los más de 2,5 millones de musulmanes que residen en España, un período dedicado a la oración, la reflexión, la caridad y el ayuno durante las horas de sol, costumbres que transforman la rutina diaria de quienes las practican y que exigen equilibrio para compaginar este mes sagrado con la vida laboral.

ACCIDENTE ADAMUZ (Entrevista)

Huelva - Mario Samper, uno de los pasajeros heridos en el accidente de trenes de Adamuz, rememora en una entrevista con EFE esta experiencia traumática cuando este miércoles se cumple un mes del siniestro que causó 46 muertos, y asegura que no se plantea volver a viajar en tren "ni ahora ni nunca". Laura Ramírez

Madrid - Un mes después del accidente de Adamuz se siguen investigando las causas con el foco puesto en el estado de la vía y en la soldadura del carril.

TIEMPO BORRASCA

Madrid - El paso de varios frentes dejará de nuevo este martes precipitaciones en el extremo norte peninsular y en otras zonas del país permanece el riesgo de aumento en caudales fluviales ya elevados, como en las cuencas del Ebro y el Duero.

SAGRADA FAMILIA

Barcelona - A falta de colocar el último brazo de la cruz que coronará la torre de Jesucristo, la Sagrada Familia encara la construcción de la tercera y última fachada del templo, la de la Gloria, con la expectativa de completarla en una década y concluir la obra cumbre de Antoni Gaudí, cuya edificación comenzó en 1882. Gemma Bastida y Lara Malvesí

JAIME BAYLY

Madrid - Tras novelar el enfrentamiento entre Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa en 'Los genios', el escritor peruano Jaime Bayly presenta en rueda de prensa 'Los golpistas', otra novela "sin pelos en la lengua" que recrea los tres turbulentos días de 2002 en que Hugo Chávez perdió el poder en Venezuela y el papel jugado por la Cuba de Fidel Castro.

CHLOÉ ZHAO

Madrid - Chloé Zhao consiguió con 'Nomadland' convertirse en la segunda mujer, primera asiática, en ganar el óscar a la mejor dirección, un logro que aspira a repetir con 'Hamnet', un retrato familiar de Shakespeare con ocho nominaciones a estos premios del que charla con EFE. Marina Estévez

MÚSICA FLAMENCO (Entrevista)

Sevilla - Tras la separación, en principio temporal, de Navajita Plateá, el guitarrista y compositor Curro Carrasco habla en una entrevista con EFE de su nueva carrera en solitario, que comienza con ‘Un carro de lunares’, un adelanto de lo que será su próximo trabajo discografico. Fermín Cabanillas

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

Valladolid.- ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN.- Tras su proclamación por la Junta Electoral, las candidaturas de los partidos y coaliciones que concurren a las Elecciones de Castilla y León son oficializadas con su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León. (Texto) (Foto)

09:00h.- Madrid.- ESPAÑA EL SALVADOR.- El presidente del Senado, Pedro Rollán, recibe al vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa Garay. Despachos de Honor del Senado. (Texto)

09:00h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presenta al presidente de Castilla y León y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, en un desayuno informativo organizado por Fórum Europa. Four Seasons Hotel Madrid (C/Sevilla, 3). (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

09:30h.- Madrid.- CONSEJO MINISTROS.- Reunión del Consejo de Ministros. Palacio de la Moncloa. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

09:30h.- Madrid.- CONGRESO MESA.- Mesa del Congreso.

10:00h.- Pamplona.- NAVARRA OBRAS PÚBLICAS.- Comparecencia en la Comisión de Investigación sobre licitación y adjudicación de obras públicas del Gobierno de Navarra de dos agentes de la UCO autores del informe que pedía que se incluyera en el caso Cerdán las obras de duplicación de Belate. (Texto)

11:00h.- Madrid.- CONGRESO PORTAVOCES.- Junta de Portavoces del Congreso.

11:00h.- Madrid.- TRIBUNAL CUENTAS.- Reunión de la mesa de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. Congreso.

11:30h.- Madrid.- COMISIÓN DIPUTADOS.- Reunión de la Comisión del Estatuto del Congreso sobre el dictamen de actividades de diputados (A puerta cerrada). Congreso.

11:45h.- Madrid.- COMISIÓN PETICIONES.- Comisión de Peticiones del Congreso para tratar la aprobación del informe de peticiones pendientes y de contestaciones del Gobierno u otros organismos (A puerta cerrada). Congreso.

12:30h.- Madrid.- CONGRESO CONSTITUCIÓN.- Acto institucional en el Congreso, presidido por el rey, para celebrar que la Constitución de 1978, que cumple este año 48 años en vigor y pasa a ser la más longeva de la historia. Congreso. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:50h.- Madrid.- CONGRESO CONSTITUCIÓN.- Los reyes inauguran el Congreso la exposición ‘La Constitución Española de 1978: Nuestra Constitución más longeva. Un proyecto, un consenso, un país de derechos y libertades’, organizada junto al Ministerio de la Presidencia y la Agencia EFE. Congreso. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

15:00h.- Madrid.- CONGRESO PLENO.- Pleno del Congreso que debate, entre otras, una moción de Vox sobre las medidas del Gobierno para garantizar la seguridad de las infraestructuras de transportes y otra sobre el impacto en la economía canaria de la falta de aplicación e incumplimientos de la normativa europea y española en vigor por su condición de región ultraperiférica. Congreso. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Madrid.- SENADO PLENO.- Sesión plenaria en el Senado, que comienza con las preguntas e interpelaciones del control al Gobierno, entre ellas varias sobre la seguridad ferroviaria dirigidas al ministro de Transportes, Óscar Puente, y sobre la regularización de inmigrantes formuladas al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

ECONOMÍA

Madrid.- AENA INVERSIONES.- El Consejo de Administración extraordinario de Aena tiene previsto aprobar el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), para el periodo 2027-2031. (Texto)

Madrid.- MOTOR PRODUCCIÓN.- La patronal de fabricantes de vehículos Anfac publica los datos de producción y exportación de enero, tras un 2025 en el que se produjo un descenso de unidades producidas con respecto a 2024.

Almaraz (Cáceres).- NUCLEAR ALMARAZ.- Continua la misión del Parlamento europeo, integrada por diez eurodiputados encabezada por el presidente de la comisión de Peticiones, Bogdan Rzońca, que visitan la planta de la central nuclear de Almaraz, acompañados por personal de la planta y representantes del comité de empresa. Central nuclear. (Texto)

09:00h.- Madrid.- REGULACIÓN EMPLEO.- El Ministerio de Trabajo publica la estadística de regulación de empleo correspondiente al mes de diciembre de 2025. (Texto)

09:35h.- Bilbao.- EMPRESAS COMPETITIVIDAD.- La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), Cani Fernández Vicién, interviene en la jornada 'Entendiendo la Competitividad Sostenible', organizada por la Cámara Bilbao. Cámara Bilbao. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- ESPAÑA DEUDA.- El Banco de España publica el avance mensual de la deuda pública a diciembre de 2025. (Texto)

10:00h.- Amurrio (Álava).- TUBOS REUNIDOS.- Jornada de huelga en la planta de Tubos Reunidos de Amurrio coincidiendo con la reunión entre la dirección y el comité de empresa para negociar el ERE que contempla 274 despidos.

10:30h.- Madrid.- SECTOR FINANCIERO.- El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, abre el VI Observatorio de las Finanzas, organizado por 'El Español', que clausura ese día la presidenta de la Asociación Española de Banca, Alejandra Kindelán. Universidad Camilo José Cela. C/ Almagro, 5.

12:30h.- Bilbao.- SINDICATOS CCOO.- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, participa en un acto con el que la organización inicia el periodo de elecciones sindicales. Teatro Campos. (Texto) (Foto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

10:00h.- Barcelona.- ESTAFA MONJAS.- La Audiencia de Barcelona juzga a dos responsables de una agencia de viajes acusados de estafar a una congregación religiosa en la compra de unos billetes para repatriar a cinco monjas que se habían quedado atrapadas en Timor Oriental, en julio de 2022. Audiencia de Barcelona. (Texto)

10:00h.- Madrid.- CASO MERCASA.- El juicio del caso Mercasa, una presunta trama de sobornos a funcionarios e Angola a cambio de contratos, continúa en la Audiencia Nacional con la declaración de nuevos testigos. Audiencia Nacional. Sede García Gutiérrez. (Texto)

10:00h.- Madrid.- JUICIO ASESINATOS.- La Audiencia Provincial de Madrid juzga a un hombre para el que la Fiscalía pide 60 años de cárcel por asesinar a su pareja y al nuevo novio de ésta en la nave ocupada en la que residían en Torrejón de Ardoz (Madrid), así como a dos compinches que presuntamente participaron en el crimen. Audiencia Provincial. (Texto)

10:30h.- Madrid.- JUICIO ASESINATO.- La Audiencia Provincial de Madrid sigue celebrando, con la declaración de los acusados, el juicio a tres hombres por presuntamente asesinar a tiros a un joven de 19 años y de intentar matar a otros dos tras una pelea en Alcorcón en 2022. C/ Santiago de Compostela, 96. (Texto)

11:00h.- Madrid.- TERRORISMO GRAPO.- El Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo y la Fundación de Víctimas del Terrorismo inauguran la exposición 'Cincuenta años de plomo, 1975-2025. La senda sangrienta de los GRAPO'. C/Prado. Ateneo (Texto)

16:30h.- Madrid.- EURODIPUTADOS CORRUPCIÓN.- Rueda de prensa de la delegación del Parlamento Europeo que se reúne en Madrid con autoridades y miembros de la judicatura, entre otros, para evaluar la independencia judicial y los esfuerzos contra la corrupción. Oficina del Parlamento Europeo en España. (PºCastellana, 46).

18:45h.- Madrid.- JUSTICIA MUJERES.- La ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal, la magistrada del TC Laura Díez, la vocal del CGPJ Gema Espinosa y la expresidenta del Consejo General de la Abogacía Española Victoria Ortega participan en una jornada sobre mujeres en el sistema judicial organizada por La Razón. La Razón.

SOCIEDAD

Madrid.- RESERVA AGUA.- El Ministerio de Transición Ecológica facilita este martes los últimos datos de la reserva hídrica en los embalses españoles. (Texto) (Infografía)

08:30h.- Málaga.- TECNOLOGÍA ESPACIO.- Comienza la VII edición del Small Satellites & Services International Forum (SSSIF), evento centrado en los pequeños satélites. NH Málaga. (Texto)

10:00h.-Madrid.- HUELGA MÉDICOS.- Segunda jornada de huelga esta semana convocada por los sindicatos médicos contra el estatuto marco con protestas en varias ciudades. En Madrid a las 10:00, concentración en el Hospital de la Princesa, organizada por el colectivo Amyts. Hospital de la Princesa (Salida Diego de León). (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Madrid.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- La escuela Mioti da a conocer los resultados de un estudio sobre la percepción del ritmo de avance de la inteligencia artificial, basado en una muestra de más de 100 jóvenes profesionales especializados en IA & Data. Calle Joaquín Costa, 20.

11:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- Entidades del Tercer Sector social, organizaciones feministas y de derechos humanos ofrecen una rueda de prensa para explicar las alegaciones presentadas a las modificaciones introducidas por el Ministerio de Igualdad en las bases reguladoras de determinadas subvenciones públicas. Ateneo La Maliciosa. C/ Peñuelas, 12.

11:00h.- Madrid.- ESPECIES PROTEGIDAS.- Reunión del Comité de Flora y Fauna, en cuyo orden del día el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha incluido declarar a la anguila especie ‘En peligro de extinción’. (Texto)

12:30h.- Valencia.- QUÍMICA PREMIOS.- Presentación del nuevo Premio Miguel Burdeos que concederá desde 2027 y cada dos años la Fundación Valenciana Premios Rei Jaume I para fomentar la excelencia en la formación e investigación en las áreas ligadas a la Química. BioHub VLC, Travesía 15E. Marina de València. (Texto)

15:00h.- Madrid.- POLÍTICA RELIGIÓN.- El Congreso debate la toma en consideración de una proposición de ley de Vox sobre la protección de las mujeres y la seguridad ciudadana en el espacio público. Congreso de los Diputados. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

16:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El Gobierno responde en el Pleno del Senado a preguntas de PP, Vox y Junts sobre la regularización de inmigrantes y el aumento de entradas irregulares de los mismos en Ceuta. Senado. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CULTURA Y TENDENCIAS

10:00h.- Madrid.- MAPFRE EXPOSICIONES.- La Fundación MAPFRE presenta en rueda de prensa la inauguración de las exposiciones 'Anders Zorn. Recorrer el mundo, recordar la tierra' y 'Helen Levitt'. Paseo de Recoletos, 23.

11:00h.- Barcelona.- RAIMON BIOGRAFÍA.- El cantautor Raimon presenta su libro biográfico 'Aquest que jo soc', escrito por el periodista Miquel Alberola Casa Abacus (Peu de la Creu, 4). (Texto) (Foto)

11:30h.- Málaga.- ARTE EXPOSICIÓN.- La Fundación Unicaja y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando presentan la exposición 'El viaje de la luz: de Guido Reni a Murillo'. Centro Cultural Fundación Unicaja. Plaza del Obispo, 6.

12:00h.- San Sebastián.- MUSEO SAN TELMO.- El Museo San Telmo presenta la donación realizada por la familia García Ramos que consta de diez obras de arte de autores como Julián Tellaeche, Aurelio Arteta y Ricardo Baroja. Museo San Telmo. (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid.- EXPOSICIÓN CHILLIDA.- La Fundación Ibercaja inaugura en el Centro Cultural Conde Duque, la exposición 'Eduardo Chillida. Soñar el espacio' con 102 piezas entre escultura y obra sobre papel del artista vasco. Centro Cultural Conde Duque.

12:00h.- Madrid.- TEATRO ZARZUELA.- El Teatro de la Zarzuela presenta 'Bohemios', nueva producción del Proyecto Zarza que busca acercar el género lírico a las nuevas generaciones. Teatro de la Zarzuela.

16:00h.- Madrid.- JAIME BAYLY.- Rueda de prensa del escritor peruano Jaime Bayly presenta su nueva novela, 'Los golpistas'. Hotel Wellington. C/ Velázquez, 8. (Texto)

19:00h.- Barcelona.- PREMIOS GOYA.- Encuentro abierto al público con las nominadas a mejor actriz protagonista en los próximos premios Goya: Ángela Cervantes ('La furia'), Nora Navas ('Mi amiga Eva'), Patricia López Arnaiz ('Los domingos') y, mediante conexión online, Susana Abaitua ('Un fantasma en la batalla'). Museo Historia de Barcelona. (Texto) (Foto)

