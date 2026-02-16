Espana agencias

Salvó dice adiós a la temporada por una rotura del tendón rotuliano de la rodilla derecha

Las Palmas de Gran Canaria, 16 feb (EFE).- El Dreamland Gran Canaria ha confirmado este lunes que el alero español Miquel Salvó sufre una rotura del tendón rotuliano de la rodilla derecha, lesión que le tendrá alejado de las pistas para lo que resta de temporada y parte de la siguiente.

El club claretiano ha informado en un comunicado de que la resonancia realizada el domingo en su rodilla derecha confirmó el diagnóstico inicial y que el catalán ya se encuentra en manos de sus servicios médicos para el tratamiento.

El jugador amarillo cayó lesionado en un lance del juego en el primer cuarto del choque que el pasado sábado enfrentó a Dreamland Gran Canaria con el Covirán Granada en Liga Endesa, del que salió en camilla y bajo una gran ovación de la afición granadina.

Desde el Dreamland Gran Canaria, que ha asegurado que la lesión mantendrá a Salvó "alejado de las pistas de baloncesto por un largo periodo de tiempo", han trasladado un mensaje de apoyo al 10 grancanario en el comienzo de su proceso de recuperación. EFE

