Real Murcia - FC Cartagena, declarado alto riesgo

Madrid, 16 feb (EFE).- La Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte ha declarado de alto riesgo el partido de la vigesimoquinta jornada del Grupo B de Primera RFEF entre el Real Murcia y el FC Cartagena que se jugará este domingo 22 de febrero a las 18:35 horas en el estadio Enrique Roca de Murcia.

El Ministerio del Interior recordó este lunes que la declaración de alto riesgo obliga a los clubes a adoptar medidas de seguridad adicionales en el sistema de venta de entradas, la separación de las aficiones dentro del estadio y el control de acceso a estos recintos deportivos.

Además, las fuerzas de seguridad reforzarán el control y sus despliegues preventivos en lo referido a la vigilancia de los aficionados.

El Real Murcia, duodécimo en la tabla con 31 puntos, quiere romper su racha sin victorias en los cinco últimos partidos en el derbi regional que se jugará en su casa, para adelantar al FC Cartagena, decimotercero e igualado en puntos. EFE