Raspadori, baja para el duelo ante el Dortmund

Roma, 16 feb (EFE).- El italiano Giacomo Raspadori, atacante del Atalanta, será baja para el duelo de dieciseisavos de final de Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund por una lesión sufrida el pasado sábado ante el Lazio.

El exjugador del Atlético de Madrid no pudo acabar el duelo ante el combinado romano pese a haber sido suplente. Ingresó en el terreno de juego al descanso y dejó a los suyos con 10 en los últimos minutos al haber gastado ya todas las sustituciones.

Las molestias en el bíceps femoral de su pierna izquierda resultaron una lesión de primer grado que le mantendrá alejado, al menos, dos semanas de los terrenos de juego, por lo que se perderá también el duelo de vuelta de la eliminatoria europea, además del duelo ante el Nápoles y el Sassuolo de Serie A.

Será duda para las semifinales de Copa Italia que la 'Dea' disputa, precisamente, ante el Lazio.

Desde su llegada a Bérgamo, procedente del Atlético de Madrid, no acabó de tener protagonismo. Raspadori fue titular en tres de los seis partidos en los que ha estado disponible. Solo en uno de ellos, ante el Como 1907, no tuvo participación.

No pudo jugar 'Champions' al ser la primera fase y haber disfrutado de minutos con el combinado rojiblanco, pero para esta fase eliminatoria ya había sido inscrito.

Su regreso a Italia, donde ya jugó en el Sassuolo y en el Nápoles, se salda por el momento con un gol y una asistencia, jugando como mediapunta y con libertad de movimiento por la zona de tres cuartos, llegador en segunda línea.

La baja de Raspadori, sensible para el técnico Raffaele Palladino, se suma a la también importante del belga Charles De Ketelaere, operado recientemente del menisco en su rodilla derecha. EFE

